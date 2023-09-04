عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد ما يقرب من 30 عامًا.. مايكروسوفت تزيل برنامجها الأشهر WordPad من ويندوز

مايكروسوفت تزيل برنامجها
مايكروسوفت تزيل برنامجها الأشهر WordPad من ويندوز

بعد ما يقرب من 30 عامًا، قررت شركة مايكروسوفت الاستغناء عن برنامج WordPad الشهير من نظام التشغيل الخاص بها من Windows “ويندوز”، حيث ستتم إزالته ضمن إصدار مستقبلي من ويندوز. 

 

وقالت مايكروسوفت في مذكرة دعم نشرتها الشركة يوم الجمعة الماضي "لم يعد يتم تحديث برنامج WordPad وسيتم إزالته في إصدار مستقبلي من ويندوز". 

 

وأضافت الشركة "نوصي باستخدام برنامج Microsoft Word للمستندات النصية الغنية مثل ‎.doc و.rtf وبرنامج Windows Notepad للمستندات النصية العادية مثل txt وغيرها".  

 

وبحسب موقع The Verge فإن شركة مايكروسوفت ستوصي مستخدميها في الفترة المقبلة باستخدام برنامج Microsoft Word، وهو برنامج النصوص المدفوع الذي كان دائمًا أكثر ثراءً بالميزات من تطبيق WordPad الأساسي الذي تم إطلاقه كجزء من نظام ويندوز منذ Windows 95. 

 

وتأتي أخبار إزالة برنامج WordPad بعد ساعات من كشف مايكروسوفت عن قيامها بترقية برنامج Notepad بميزات مثل الحفظ التلقائي والاستعادة التلقائية لعلامات التبويب. 

 

وقامت مايكروسوفت بتحديث تطبيق Windows Notepad الخاص بها في عام 2018 لأول مرة منذ سنوات وواصلت إضافة علامات التبويب إلى إصدار Windows 11.

 

 

مايكروسوفت شركة مايكروسوفت برنامج WordPad ويندوز Windows مايكروسوفت تزيل WordPad برنامج Microsoft Word برنامج Notepad

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

الأمطار قادمة خلال ساعات استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بطقس اليوم

أمطار خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس

بعد صفقة الشركة الإماراتية؟.. مصير أسعار السجائر

دبابة إفريقيا تنهي الأزمة.. كولر يوافق على ضم مهاجم الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

غرامة 20 ألف جنيه عقوبة استعمال أجهزة الطوارئ بالقطار في غير حالات الخطر

جاك تطرح JS4 موديل 2024 بالسوق المصري .. اعرف سعرها الآن

حكم الزواج من سيدة فعلت الفاحشة وتابت؟

بتاكل بسرنجة والتنمر دفعها للنقاب.. ابنة سوهاج ترصد معاناة 32 عامًا مع ضمور الفك

تعرف على روحانيات ونفحات التبرك والدعاء بالسيدة زينب في أسوان

بعد حظرها في بعض المدارس الأمريكية.. OpenAI تعلن عن ChatGPT للمعلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيفية تسريع التسنين عند الأطفال

أسعار اللحوم في انخفاض مستمر| تراجُع يقترب من 100 جنيه.. وهذا سعر الكيلو البلدي

طريقة تحضير فطائر بالجبن و السلق

7 طرق لخفض الأنسولين في الجسم| تعرف عليها

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ