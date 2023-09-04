بعد ما يقرب من 30 عامًا.. مايكروسوفت تزيل برنامجها الأشهر WordPad من ويندوز

بعد ما يقرب من 30 عامًا، قررت شركة مايكروسوفت الاستغناء عن برنامج WordPad الشهير من نظام التشغيل الخاص بها من Windows “ويندوز”، حيث ستتم إزالته ضمن إصدار مستقبلي من ويندوز.

وقالت مايكروسوفت في مذكرة دعم نشرتها الشركة يوم الجمعة الماضي "لم يعد يتم تحديث برنامج WordPad وسيتم إزالته في إصدار مستقبلي من ويندوز".

وأضافت الشركة "نوصي باستخدام برنامج Microsoft Word للمستندات النصية الغنية مثل ‎.doc و.rtf وبرنامج Windows Notepad للمستندات النصية العادية مثل txt وغيرها".

وبحسب موقع The Verge فإن شركة مايكروسوفت ستوصي مستخدميها في الفترة المقبلة باستخدام برنامج Microsoft Word، وهو برنامج النصوص المدفوع الذي كان دائمًا أكثر ثراءً بالميزات من تطبيق WordPad الأساسي الذي تم إطلاقه كجزء من نظام ويندوز منذ Windows 95.

وتأتي أخبار إزالة برنامج WordPad بعد ساعات من كشف مايكروسوفت عن قيامها بترقية برنامج Notepad بميزات مثل الحفظ التلقائي والاستعادة التلقائية لعلامات التبويب.

وقامت مايكروسوفت بتحديث تطبيق Windows Notepad الخاص بها في عام 2018 لأول مرة منذ سنوات وواصلت إضافة علامات التبويب إلى إصدار Windows 11.