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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد 30 عاما.. مايكروسوفت تعلن وفاة تطبيق Word Pad

WordPad
WordPad

قررت شركة "مايكروسوفت" التخلي عن تطبيق محرر المستندات الشهير WordPad بالرغم من أنها كانت حريصة على وجوده ضمن كل إصدارات نظام تشغيل ويندوز منذ عام 1995 وحتى الآن.

ووفقا لمنشور على تطبيق إكس، تويتر سابقا قال حساب Xeno إن برنامج WordPad لن يتلقى بعد الآن أي تحديثات من  Microsoft  وستتم إزالته في إصدار مستقبلي من Windows. يشارك المنشور رابطًا ينقلك إلى موقع "مايكروسوفت" الرسمي، حيث يتم ذكر مزيد من التفاصيل حول الإلغاء. 

WordPad 

ولم يتم تأكيد موعد إصدار  الويندوز  المستقبلي، ومع ذلك، تشير التسريبات إلى أنه من المرجح أن يتم إصدار Windows 12 في أواخر عام 2024، ليكون بذلك ويندروز 11 هو المحطة الأخيرة لـ WordPad المستخدم لتحرير المستندات النصية ذات التنسيق الأساسي.

ويؤكد المنشور أيضًا أن الشركة توصي باستخدام Microsoft Word للمستندات النصية المتنوعة في أنواع صيغ الملفات مثل أنواع .doc و.rtf أو Notepad للمستندات النصية العادية مثل .txt. 

WordPad 

وتعمل حاليا شركة مايكروسوفت الأمريكية على تطوير إصدار Windows 12 ومن المتوقع أن يجلب ترقيات أساسية ومهمة على النظام الأساسي، ولكن حتى الآن الخصائص المحددة في الترقيات الجديدة غير معلن عنها.

وأعلنت الشركة أيضا مؤخرًا أن برنامج Notepad في إصدار الويندوز 11 سيحصل على ميزة الحفظ التلقائي واستعادة علامات التبويب تلقائيًا مع خاصية  علامات التبويب على نفس نمط المتصفح، الموجودة أيضًا في File Explorer.

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وعلى الأرجح عدد كبير من محبي تطبيقات مايكروسوفت سيغضبون من وفاة برنامج WordPad كما كان الحال عندما حاولت Microsoft القيام بنفس الشيء مع برنامج Paint، آنذاك في عام 2017 أعلنت الشركة أنها ستقوم بإزالة البرنامج من نظام التشغيل "ويندوز" وجعله تطبيقًا مستقلاً في متجر Microsoft، على أمل أن يحل Paint 3D محله. لكن الشركة تراجعت عن قرارها، وتلقى تطبيق Paint على أول ترقية كبيرة له منذ عقد من الزمن في شهر يونيو، في حين تم إيقاف برنامج Paint 3D.

WordPad مايكروسوفت Microsoft Windows ويندروز

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