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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تختار مين.. مقارنة شاملة بين موبايل Sony Xperia 5 V وGalaxy S23

مقارنة شاملة بين
مقارنة شاملة بين موبايل Sony Xperia 5 V و Galaxy S23

أصدرت شركة "سوني" Sony أحدث إصداراتها من الهواتف الرائدة رسميًا، وهو طراز  Xperia 5 V وهو جهاز به مجموعة من المواصفات والميزات السائدة حاليا منها فتحة بطاقة microSD ومنفذ لسماعة الأذن مقاس 3.5 ملم وعدد كبير من التطبيقات الإبداعية الاحترافية. 

هاتف Sony Xperia 5 V من الناحية النظرية من المفترض أن ينافس الهاتف الرائد  سامسونج Galaxy S23 ولكن أيهما أفضل؟ أيهما يستحق الشراء؟ إليك في السطور التالية كافة مواصفات الأجهزة حسبما جاء في تقرير الموقع التقني المتخصص phonearena.

في الوقت الحاضر، إذا كنت تريد هاتف نظام  أندرويد  صغير الحجم، فإن اختيارك محدود إلى حد ما. لديك سلسلة Galaxy S، ومجموعة Asus Zenfone، وXperia 5. في السطور التالية نرصد مقارنة Galaxy S23 وXperia 5 V.

مقارنة شاملة بين موبايل Sony Xperia 5 V و Galaxy S23

Xperia 5 Mark V وGalaxy S23 باختصار:

يحتوي كلاهما على شاشات OLED مقاس 6.1 بوصة وتردد 120 هرتز؛ يمكن لـ S23 أن يقوم بالتكيف ما بين 24-120 هرتز.

كلاهما لهما نفس تكوينات الذاكرة؛ يحتوي هاتف Xperia 5 V على فتحة microSD

كلاهما يأتي مع Snapdragon 8 Gen 2

يحتوي S23 على كاميرا تليفوتوغرافي مخصصة

يحتوي هاتف Xperia 5 V على بطارية أكبر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة مقابل 3900 مللي أمبير في S23

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب في هاتف Xperia، وآخر أسفل الشاشة في S23

هاتف S23 أخف وزنًا وأنحف، في حين أن هاتف Xperia أطول وأضيق.

مقارنة شاملة بين موبايل Sony Xperia 5 V و Galaxy S23

شاشة العرض

هناك اختلاف كبير عندما يتعلق الأمر بلغة وفلسفة التصميم بين هاتفي Xperia 5 V وGalaxy S23، ولكنه ليس كبيرًا، كما قد يعتقد للوهلة الأولى، ستخدم كلا الهاتفين شكلاً مختلفًا من تصميم الساندويتش الزجاجي؛ Xperia ذو شكل مربع أكثر وله نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 21:9، في حين أن هاتف S23 مستدير قليلاً وله نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 19.5:9.

هناك اختلاف آخر وهو أن هاتف Xperia أطول وأضيق، في حين أن Galaxy أقصر وأوسع. المثير للاهتمام هو أن هاتف S23 أرق وأخف وزنًا إلى حد كبير، ربما بسبب البطارية الأصغر حجمًا الموجودة بداخله.

يحتوي كلا الهاتفين على لوحات OLED مقاس 6.1 بوصة بجودة FHD+، وكلاهما قادر على رفع معدل التحديث إلى 120 هرتز. ومع ذلك، يمكن لجهاز S23 النزول إلى 24 هرتز والتبديل ديناميكيًا بين الأوضاع المختلفة، بينما يمكن لجهاز Xperia استخدام 60 هرتز و120 هرتز فقط. يمكن أن يصبح كلا الهاتفين بنسب سطوع مرتفعة جدا تصل إلى 1000 شمعة في المتر المربع. يحتوي هاتف S23 على كاميرا سيلفي في ثقب، بينما يستخدم هاتف Xperia الحواف العلوية والسفلية التقليدية.

مقارنة شاملة بين موبايل Sony Xperia 5 V و Galaxy S23

المعالج والبرمجة

يتميز كل من Xperia 5 V وGalaxy S23 بالعمل من خلال معالجات "كوالكوم" شريحة  Snapdragon 8 Gen 2. هناك تطور مثير للاهتمام عنج سامسونج وهو أن الشرائح مخصصة لهواتف سامسونج وبالتالي هي أسرع من الشرائح التقليدية، لكن نتائج القياس الاصطناعية تظهر أن هذين المعالجين متطابقان تقريبًا عندما يتعلق الأمر بالأداء، حتى فى درجات السخونة وارتفاع الحرارة.

تكوين الذاكرة هو نفسه في كلا الهاتفين (تكوين أساسي بذاكرة عشوائية وسعة تخزين 8/128 جيجابايت)، ولكن يتمتع هاتف Xperia بميزة فتحة بطاقة microSD ويمكنه إضافة ما يصل إلى 1 تيرابايت إضافية. بالنسبة للسوفت وير فإن هاتف Xperia 5 V يعمل في الغالب بنظام التشغيل أندرويد مع إضافة مجموعة البرامج الاحترافية الإبداعية مثل (Photography Pro وبينما يعتمد Galaxy S23 على واجهة مستخدم OneUI من سامسونج مع أندرويد 13.

تلتزم شركة Sony بسنتين فقط من التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل، ولكن شركة Samsung تعد بأربع سنوات من التحديثات الرئيسية لنظام التشغيل وخمس سنوات من تصحيحات الأمان، لذلك من المحتمل أن يستمر هاتف S23 لفترة أطول من هاتف Xperia من حيث البرامج.

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الكاميرا والتصوير

يحتوي هاتف Xperia 5 V مستشعر Exmor T الذي تم تطويره حديثًا والذي أطلقته شركة Sony لأول مرة في وقت سابق من هذا العام مع هاتف Xperia 1 Mark V. يستخدم كلا الهاتفين تجميع وحدات البكسل لإخراج صور بدقة 12 ميجابكسل من كاميراتهما الرئيسية، كما أن كاميراتهما فائقة الاتساع متشابهة جدًا في المواصفات.

والفرق الرئيسي هنا هو أن هاتف Galaxy S23 يحتوي على كاميرا مقربة مخصصة مع تقريب بصري 3x، بينما يعتمد هاتف Xperia على كاميرا ذات صور مقصوصة 2x من المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابكسل. 

البطارية

مع المقارنة نجد أن موبايل اكسبريا Xperia مزودًا ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، بينما يحتوي هاتف Galaxy S23 على وحدة بطاريات سعة 3900 مللي أمبير في الساعة.

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