يسبب السرطان .. دراسات تكشف خطورة استخدام زيت القلي المعاد تسخينه

بثت فضائية العربية تقريرًا أذاعته عن خطورة الزيت المعاد تسخينه، فهناك تحذيرات كثيرة من إعادة استخدام زيت قلي الطعام.



ورصد التقرير، أن من هذه التحذيرات إنه يسبب السرطان،فوفقا لدراسة نشرت في madical News today: قالت إن زيت الطعام المعاد تسخينه يعزز نمو الخلايا السرطانية.



وتابع التقرير: فقد أجريت تجارب معملية على الفئران بجامعة إلينوي الأميركية كشفت أنه ينشط نمو الخلايا السرطانية بجسم الإنسان، لأن إعادة تسخين زيت الطعام تغير خواصه.

ووفقا لتقرير نشره موقع India times، فإنه عند إعادة استخدام الزيت تتكون جزئيات كيميائية سامة يطلق عليها " الجذور الحرة" وتلتصق هذه الجذور بخلايا جسم الإنسان.

وفي سياق متسق، فقط يرجع العلماء أن لديها تأثيرا مسرطنا على الخلايا مما تسبب مشكلات صحية أخري يسببها الزيت معاد استخدامه.

يتسبب فى الإصابة بأمراض خطيرة

أشار مختصون إلى أنه أحد أسباب أمراض القلب وتصلب الشرايين والزهايمر ومرض باركنسون، ولكن المختصون أسدوا نصائح للتقليل من آثاره السلبية عن طريق تبريد زيت القلي وتنقيته بمصفاة فهذا يمكن غن يقلل من خطورته قبل إعادة الإستخدام.

ويجب اختبار الزيت المعاد والتأكد من قوامه ولونه، فإذا كان غامقا غليظ القوام فيجب التخلص منه فورا.