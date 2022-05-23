3 أضرار لإعادة تسخين زيت الطهي

حذرت دراسة جديدة من إعادة تسخين الزيت، لأن زيت الطهي المعاد تسخينه يؤدي إلى إطلاق مواد سامة بالإضافة إلى زيادة الجذور الحرة في الجسم، مما يسبب الالتهابات ومجموعة متنوعة من الأمراض المزمنة.

أضرار إعادة تسخين الزيت

1- يزيد من ضغط الدم

إن التركيب الكيميائي لزيت القلي المستخدم يتغير بمرور الوقت ويطلق الأحماض الدهنية الحرة، ويمكن أن يؤدي الاستخدام المتكرر للزيت المقلي إلى تسمم مركب، وترسب الدهون، والإجهاد التأكسدي، وارتفاع ضغط الدم، وتصلب الشرايين، ومشاكل صحية أخرى.

2- زيادة الحموضة وعسر الهضم

قد يؤدي استهلاك الزيت الراسخ إلى زيادة خطر الإصابة بالحموضة والإحساس بالحرقان في المعدة ومشاكل الحلق ومشاكل صحية أخرى.

لذلك، إذا كان لديك حموضة أكثر من المعتاد، فتجنب تناول الأطعمة غير المرغوب فيها على جانب الطريق والأطعمة المقلية.

3- زيادة مستويات الكوليسترول في الدم

عند إعادة استخدام الزيوت، تزداد كمية الأحماض الدهنية غير المشبعة، فإن بعض الدهون الموجودة في الزيت تتحول إلى دهون متحولة عند تسخينها إلى درجات حرارة عالية، والدهون المتحولة هي دهون غير صحية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.