للفتيات.. أيهما أفضل؟ سيروم الشعر أم الزيت

زيت الشعر والسيروم منتجان للعناية بالشعر لهما تأثيرات مفيدة مختلفة، زيت الشعر هو منتج تقليدي للعناية بالشعر ولا يزال في الأخبار لفوائده المتعددة، أما السيروم جديد نسبيًا في السوق ، أنما عنصر فعال لحماية الشعر.

لكن أيهما يحتاج شعرك أكثر من الاثنين؟ لاختيار المنتج المناسب ، عليك أن تعرف كيف يفيد هذان المنتجان شعرك، يشارك الدكتور كاوستاف جوها رئيس قسم البحث والتطوير في SkinKraft Labs رؤى حول أيهما أفضل.



سيروم الشعر



سيروم الشعر فعال في الحفاظ على صحة شعرك من خلال توفير طبقة واقية على خصلات الشعر، يعد تطبيق مصل الشعر طريقة سهلة وفعالة لحماية شعرك من العوامل البيئية مثل الهواء الساخن والملوثات والحرارة وما إلى ذلك ، كما أنه يوفر الترطيب الذي يساعد على التحكم في التجعد، يجعل مصل الشعر شعرك لامعًا ويحسن صحة شعرك بشكل عام.

تتوفر العديد من الأمصال في السوق ، وهي مصممة لتناسب احتياجات العناية بشعرك، أنت بحاجة إلى البحث عن المنتج المناسب لك والذي يمكنه إما أن يلبي حاجتك لإصلاح التلف أو لمعانه أو تنعيمه أو منع تشابكه، فيما يلي الفوائد الرئيسية للسيروم:

يغذي الشعر الجاف

يصلح الشعر التالف

يضيف اللمعان

يحارب التجعد

يحمي الشعر من العوامل البيئية

فعال في الاستخدام كحماية من الحرارة قبل التصفيف

ينعم الأطراف المتقصفة

مفيد لفك تشابك الشعر

زيت الشعر



هذه هي ممارسة العناية بالشعر التقليدية التي ورثها سكان جنوب آسيا عن أسلافهم، يغذي زيت الشعر فروة رأسك وشعرك بالأحماض الدهنية المفيدة ، ويزيت خيوط شعرك ، ويضمن الصحة العامة، تتغلغل العناصر الغذائية لزيت الشعر بعمق في البشرة وتغذي الخيوط الفردية وتمنعها من التكسر، يتم استخدام زيوت شعر متعددة لتوفير فوائد مختلفة لشعرك ، مثل:

زيت جوز الهند - يساعد على إصلاح التلف وتقوية الشعر

زيت الزيتون - يحسن الملمس والنمو

زيت الأرجان - يجعل الشعر ناعمًا ولامعًا

زيت الجوجوبا - يصلح الشعر الباهت والتالف

زيت الأفوكادو - يوقف تقصف الأطراف وتكسرها

زيت اللوز - يساعد في الدفاع عن قشرة الرأس وتحسين الصحة العامة

إلى جانب هذه الفوائد المتخصصة ، يوفر كل تدليك بزيت الشعر تقريبًا بعض التأثيرات الجيدة على الصحة العامة لشعرك ، مثل:

يغذي شعرك من الجذور إلى الأطراف

يحسن طروف فروة الرأس

يرطب شعر الحوامل

يعزز نمو الشعر

يمنع انقسام الأطراف

يحسن الدورة الدموية

يحافظ على الشعر صحيًا ولامعًا

يساعد في تقليل قشرة الرأس ويعالج جفاف فروة الرأس



زيت الشعر أم سيروم الشعر - أيهما أفضل؟



عندما تبحث عن تحسين شامل وحلول طويلة الأمد لمشاكل شعرك ، فمن الحكمة اختيار زيت الشعر الدقيق لتلبية احتياجاتك، يمكن أن يعمل الروتين المنتظم لتزييت الشعر على ترطيب وتغذية شعرك مع تحسين صحته، العيب الوحيد للتزييت هو أنك تحتاج إلى اتباع روتين منتظم للشامبو للتخلص من الزيوت والأوساخ الزائدة على فترات منتظمة.

من ناحية أخرى ، يعتبر السيروم عامل تصفيف، يمكنهم تزويدك بحل فوري لمشاكل مثل الشعر المجعد والمتشابك ، والأطراف المتقصفة ، والتطاير.

إذا كنت تخطط لتطبيق أدوات تصفيف الشعر أو المواد الكيميائية ، فإن السيروم هو الواقي المثالي إلى جانب الفوائد الفورية ، يوفر السيروم أيضًا فوائد طويلة الأجل. يمكن أن يساعد التطبيق المنتظم للسيروم المناسب لشعرك على إصلاح الشعر التالف ، ويمكن أن يحسن السيروم بخلاصة البصل نمو الشعر وما إلى ذلك، بما أن الأمصال مصممة للاستخدام كعامل تصفيف ، فهي لا تجعل شعرك دهنيًا أيضًا.

إذا وجدت أن نظام العناية بالشعر الحالي الخاص بك غير كافٍ بالنسبة لك ، فقد حان الوقت لمراجعته، ربما يحتاج شعرك إلى مزيد من العناية والتغذية، يمكنك استخدام أي من المستحضر أو كليهما لتغذية الشعر بشكل جيد، يمكنك الذهاب لجلسة تغذية وترطيب عميق من خلال التزييت مرة واحدة على الأقل في الأسبوع وتطبيق السيروم بعد غسل الشعر لحماية شعرك.



المصدر: timesofindia.