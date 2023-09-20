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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية : توفير أماكن لشبابنا لإنشاء مشروعاتهم الإنتاجية والخدمية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماع مجلس إدارة جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني لمحافظة الغربية، راندا السملاوي المدير التنفيذي للجهاز، أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة، أحمد حمدي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بنك ناصر الاجتماعي، مدير المديرية المالية، مدير عام الحسابات بالمحافظة، جمعية رجال الأعمال.

وخلال الاجتماع تم عرض الموقف المالي الحالي لجهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة الغربية ومناقشة مصادر التمويل والمقترحات الخاصة بتنمية الموارد وتحقيق أهداف الجهاز كما استمع المحافظ للمقترح الخاص بالتقديم للتسجيل في قاعدة البيانات الخاصة بالجهاز وفرص العمل والدورات التدريبية والمعارض.

وفي سياق متصل تمت مناقشة عقد ندوات وورش مجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل وعرض قصص نجاح وخلاصة خبرات المتخصصين في جميع المجالات ودعوة الشباب لحضورها.

محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بكفر الزيات

وأكد محافظ الغربية أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تسعى إلى توفير فرص عمل متكافئة وحياة كريمة لهذا الجيل والأجيال القادمة مشيرا إلى أن الهدف من إنشاء جهاز تشغيل شباب الخريجين المساهمة في الجهود المبذولة من الدولة في الحد من مشكلة البطالة بين شباب الخريجين من خلال تشغيل الشباب في مشروعات إنتاجية أو خدمية، تدريب الشباب على الأعمال الحرفية والفنية لخلق فرص عمل حقيقية لهم، المساهمة في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير الأماكن الأزمة لإنشاء مشروعاتهم الإنتاجية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.

الرئيس عبد الفتاح السيس الرصف السكرتير السكرتير العام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئ الرئيس عبد الفتاح السيسي السكرتير العام للمحافظة

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