تحصل سيارة ماكلارين جي تي على أربعة طرازات ذات إصدار خاص صغيرة الحجم من قسم التخصيص للعمليات الخاصة في ماكلارين حصريًا للمملكة المتحدة، وتتميز السيارات بألوان فريدة ومواد داخلية، ويقتصر كل منها على مثالين فقط لإنتاج إجمالي ثماني مركبات.

تتميز الألوان الخاصة بحزمة MSO Black Pack، بما في ذلك أغطية المرايا باللون الأسود اللامع، وتقليم النافذة العلوية، ولمسات العادم. السقف والعجلات لها نفس النهاية.

إطلاق الإصدار الخاص من ماكلارين GT بألوان مستوحاة من P1 و F1

تتميز المقصورة بخياطة مبطنة على شكل ألماس بنفس لون الجزء الخارجي، وشعار MSOموجود على مساند الرأس، ويوجد Union Jack منقوش على مسند الذراع وسلسلة المفاتيح.

ظهرت GT لأول مرة في عام 2019 باعتبارها سيارة سياحية كبيرة توفر مساحة للأمتعة الخلفية تبلغ 14.83 قدمًا مكعبًا ومساحة تخزين تبلغ 5.3 قدمًا مكعبًا في الأمام. تستخدم محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر، يولد قوة 620 حصانًا و465 رطلًا من عزم الدوران.

إطلاق الإصدار الخاص من ماكلارين GT بألوان مستوحاة من P1 و F1

يتصل المحرك بعلبة تروس مزدوجة القابض من سبع سرعات، ويمكن للسيارة أن تصل إلى سرعة 62 ميلاً في الساعة خلال 3.2 ثانية. يستخدم نظام التعليق المتكيف أجهزة استشعار لقراءة الطريق أمامك للحفاظ على راحة الرحلة.

إطلاق الإصدار الخاص من ماكلارين GT بألوان مستوحاة من P1 و F1

قام قسم MSO سابقًا بتعديل سيارة McLaren GT لعرضها في مسابقة شاطئ بيبل في عام 2019، وتميزت باللون الفريد MSO Defined Flux Silver لجزء كبير من الجسم وMSO Bespoke Satin Graphite على الفاصل الأمامي والمرايا، المصد الخلفي، الناشر، والفرجار الفرامل.

إطلاق الإصدار الخاص من ماكلارين GT بألوان مستوحاة من P1 و F1

أضافت MSO Bright Pack تقليمًا من الكروم حول النوافذ، كانت السيارة أيضًا مزودة بإطارات عادم من التيتانيوم، وتتميز المقصورة بمزيج من جلد Flux White Leather وجلد Satin Graphite، وتزين ألياف الكربون ذات اللون الفضي مجاديف ناقل الحركة ومشبك عجلة القيادة.