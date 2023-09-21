يقترب من نصف مليون سنة.. قطعة خشب تكشف عمر الأرض الحقيقي

اكتشف العلماء جذوعا خشبية قديمة على ضفاف نهر في زامبيا أحدثت صدمة في عالم علم الآثار وقد يغير فهمنا للحياة البشرية القديمة.

يشير الباحثون إلى أن هذه الأدلة تشير إلى استخدام الخشب في بناء هياكل تعود لنحو نصف مليون سنة، مما يشير إلى أن الناس في العصر الحجري القديم قاموا بإنشاء ملاجئ وهياكل أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا.

تم نشر النتائج في مجلة "نيتشر"، وأشارت إلى أن هذا الاكتشاف يمكن أن يغير الاعتقاد السائد بأن البشر القديمين عاشوا حياة بدوية بسيطة.

اكتشاف العمر الحقيقي للبشر

يقود عالم الآثار البروفيسور لاري بارهام مشروع البحث "الجذور العميقة للإنسانية"، وهو مشروع يهدف إلى استكشاف الأخشاب القديمة وتحليلها.

تم العثور أيضًا على أدوات خشبية قديمة، بما في ذلك أعواد حفر، ولكن الاكتشاف الأكثر إثارة للاهتمام كان هو العثور على قطعتين من الخشب بزوايا قائمة لبعضهما البعض.

ووفقًا للبروفيسور جيف دولر، عالم الآثار بجامعة أبيريستويث، فإن هذه القطع المحفورة تظهر بوضوح أنه تم قطعها بواسطة أدوات حجرية، ويشكلان كائن هيكلي متكامل.

يعتبر هذا الاكتشاف تحولًا في علم الآثار وفهمنا للحضارات البشرية القديمة. يشير البروفيسور بارهام إلى أن البشر القديمين قد استخدموا مهاراتهم وخيالهم لخلق هياكل وملاجئ متقدمة تعكس تفكيرًا وابتكارًا لم يكن معروفًا من قبل.

من المتوقع أن يستمر البحث والتنقيب في المنطقة لمعرفة المزيد عن الحياة القديمة والثقافة التي كانت تنمو في تلك الفترة الزمنية.

قد يسفر هذا الاكتشاف عن مزيد من الأدلة والتفاصيل حول النشاط الإبداعي والتطور الثقافي للبشر القديمين ويساهم في توسيع معرفتنا بالتاريخ البشري المبكر.

وأكد المزيد من التحليل أن عمر السجلات يبلغ حوالي 476000 سنة، وقال عضو الفريق، بيريس نكومبوي، من متحف ليفينجستون في زامبيا: "لقد اندهشت عندما عرفت أن الأعمال الخشبية كانت تقليدًا عميقًا".

وحتى الآن، اقتصرت الأدلة على الاستخدام البشري للخشب على إشعال النار وصناعة الأدوات مثل عصي الحفر والرماح.