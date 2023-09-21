عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يقترب من نصف مليون سنة.. قطعة خشب تكشف عمر الأرض الحقيقي

صدى البلد

اكتشف العلماء جذوعا خشبية قديمة على ضفاف نهر في زامبيا أحدثت صدمة في عالم علم الآثار وقد يغير فهمنا للحياة البشرية القديمة. 

يشير الباحثون إلى أن هذه الأدلة تشير إلى استخدام الخشب في بناء هياكل تعود لنحو نصف مليون سنة، مما يشير إلى أن الناس في العصر الحجري القديم قاموا بإنشاء ملاجئ وهياكل أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا.

txt

بسبب دخان مكمورة خشب.. فلاح وأولاده يتخلصون من كمسري في المنوفية

txt

التصريح بدفن جثة مزارع سقط عليه عرق خشب داخل حظيرة مواشى بالقليوبية

تم نشر النتائج في مجلة "نيتشر"، وأشارت إلى أن هذا الاكتشاف يمكن أن يغير الاعتقاد السائد بأن البشر القديمين عاشوا حياة بدوية بسيطة. 

اكتشاف العمر الحقيقي للبشر

يقود عالم الآثار البروفيسور لاري بارهام مشروع البحث "الجذور العميقة للإنسانية"، وهو مشروع يهدف إلى استكشاف الأخشاب القديمة وتحليلها.

تم العثور أيضًا على أدوات خشبية قديمة، بما في ذلك أعواد حفر، ولكن الاكتشاف الأكثر إثارة للاهتمام كان هو العثور على قطعتين من الخشب بزوايا قائمة لبعضهما البعض.

 ووفقًا للبروفيسور جيف دولر، عالم الآثار بجامعة أبيريستويث، فإن هذه القطع المحفورة تظهر بوضوح أنه تم قطعها بواسطة أدوات حجرية، ويشكلان كائن هيكلي متكامل.

يعتبر هذا الاكتشاف تحولًا في علم الآثار وفهمنا للحضارات البشرية القديمة. يشير البروفيسور بارهام إلى أن البشر القديمين قد استخدموا مهاراتهم وخيالهم لخلق هياكل وملاجئ متقدمة تعكس تفكيرًا وابتكارًا لم يكن معروفًا من قبل.

من المتوقع أن يستمر البحث والتنقيب في المنطقة لمعرفة المزيد عن الحياة القديمة والثقافة التي كانت تنمو في تلك الفترة الزمنية.

 قد يسفر هذا الاكتشاف عن مزيد من الأدلة والتفاصيل حول النشاط الإبداعي والتطور الثقافي للبشر القديمين ويساهم في توسيع معرفتنا بالتاريخ البشري المبكر.

وأكد المزيد من التحليل أن عمر السجلات يبلغ حوالي 476000 سنة، وقال عضو الفريق، بيريس نكومبوي، من متحف ليفينجستون في زامبيا: "لقد اندهشت عندما عرفت أن الأعمال الخشبية كانت تقليدًا عميقًا".

وحتى الآن، اقتصرت الأدلة على الاستخدام البشري للخشب على إشعال النار وصناعة الأدوات مثل عصي الحفر والرماح.

الاثار البحث والتنقيب التنقيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقلبات جوية حادة وسيول تضرب بقوة|الخريف رسميًا خلال ساعات والأرصاد تفجر مفاجأة

والدتها السبب| زوجة نجم المنتخب تتوج بملكة جمال مصر بالأمس وتعتذر اليوم .. شاهد

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

منعطف خطير| الزمالك يرفض تقسيط غرامة كهربا.. أفيس يتنصل.. وإجراء جديد من نجم الأهلي

400 جنيه|تراجع تاريخي بأسعار الذهب قبل اجتماع البنك المركزي وعيار 21 مفاجأة

الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعدد من المحافظات لهذا السبب

لأول مرة في عهد فيتوريا.. منتخب مصر يتراجع في تصنيف الفيفا

بشرى سارة.. موعد صرف زيادة الأجور رسميا

ترشيحاتنا

أوسوريو يصدم جماهير الزمالك قبل مواجهة بيراميدز بالدوري

عاجل.. سويسرا تحظر ارتداء النقاب في جميع أنحاء البلاد

بن سلمان: نبحث مع مصر استقرار المنطقة.. وبن لادن عدو للسعودية

منحة شهرين كاملين | مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

رئيس الوزراء يصل إلى مدينة طابا لتفقد عدة مشروعات

بسبب سرقة غطاء بالوعة.. مقتل سائق على يد 3 لصوص بالقليوبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تذبذب بـ أسعار الذهب في مصر وعيار 21 ينخفض 30 جنيها| تفاصيل

أيام وهتعدي|انتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

فيفي عبده تستعرض رشاقتها على البحر

بعد فوزها بملكة جمال مصر.. 10 صور أثارت الجدل لسلمى الجابري

فيديو

راجل واسمه صبحي.. حفل زفاف أسطوري للبلوجر هيفاء ماجك

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: أم كلثوم صوت مصر.. أحمد مكي مطرب الراب الحقيقي.. وهذه حقيقة خلاف تامر حسني وحماقي

ويجز ولا أحمد مكي .. الملحن محمد يحيى يفجر مفاجأة حول أغاني الراب

كلمة مغلوطة.. الملحن محمد يحيى يكشف عن رأيه في أغاني المهرجانات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ