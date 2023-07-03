التصريح بدفن جثة مزارع سقط عليه عرق خشب داخل حظيرة مواشى بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، التصريح بدفن جثة شخص لقي مصرعه داخل حظيرة مواشي إثر سقوط عرق خشب عليه وذلك عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

ولقي شخص مصرعه، إثر إصابته بكسر بالفقرات القطنية، جراء سقوط عرق خشبي عليه أثناء تواجده داخل حظيرة المواشي خاصته بقرية قرنفيل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تم اخطار اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب بكسر بالفقرات القطنية، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "مختار ك م"، 52 سنة، مزارع، إثر إصابته بكسر بالفقرات القطنية، وذلك أثناء تواجده داخل حظيرة المواشي خاصته بقرية قرنفيل التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، جراء سقوط عرق خشبي داخل الحظيرة عليه، ما تسبب في حدوث إصابته.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.