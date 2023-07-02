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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب مبلغ مالى .. مسجل خطر يقتل عاملا بالقليوبية

متهم
متهم

ألقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، القبض على مسجل خطر  قتل  عامل بسبب مبلغ مالى اقترضه منه، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة. 

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وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً ،  من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، باستقبال شخص مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب، وتوفي أثناء محاولة إسعافه.
وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه "خالد م ع"، 16 سنة، عامل، مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر والقلب، والمتهم "محمد ج ف"، وشهرته "حمص" 32 سنة، بائع مشروبات ساخنة، مسجل خطر، وسبق اتهامه بعدد من القضايا، وصادر ضده أحكام، تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بتسديد طعنة للمتوفي بالصدر.
وجرى نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر حضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكشفت تحريات رجال مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، أن المجني عليه اقترض مبلغ مالي من المتهم، وعندما طالبه المتهم بسداده تهرب منه، وتسبب ذلك في المشاجرة، وتسديد المتهم طعنة له، وتم القبض على المتهم واحيلا للجهات التحقيق التى أصدرت قرارها السابق

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