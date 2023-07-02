نقل طالبين للمستشفى أثناء امتحانات الفيزياء والتاريخ بالقليوبية

أصيب طالب وطالبة بحالات مرضية طارئة خلال امتحانات الفيزياء والتاريخ اليوم بمحافظة القليوبية.

وتبين إصابة طالب بلجنة مدرسة الشهيد محمد الأكشر بطوخ بحالة مرضية طارئة وتم نقلها إلى مستشفى طوخ لتلقي العلاج.



وأصيبت طالبة بضيق فى التنفس بلجنة مدرسة الشهيد محمد الحارثي ببنها وتم نقلها إلى مستشفى بنها للتامين الصحي لتلقى العلاج اللازم.



من ناحية أخرى عبر طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة بالقليوبية عن سعاداتهم لسهولة امتحان مادة الفيزياء ، والتاريخ للشعبة الأدبية.



وقال عدد من الطلاب إن الإمتحانات جاءت فى مستوى الطالب المتوسط ولكنها تضمنت بعض النقاط التى تحتاج إلى تفكير وتركيز ولكن فى مجملها سهل.



و شهدت شهدت اللجان تواجدا أمنيا، حيث حرصت قوات الشرطة بالقليوبية على تأمين لجان الامتحانات وبوابات الدخول والخروج تحسبا لأي حالات طارئة.



وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها وكذلك واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.



وقالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الثانوية العامة بلغوا 48516 طالبا وطالبة منهم 20356 طالبا وطالبة علمي علوم و7227 طالبت وطالبة علمي رياضة و20933 طالب وطالبة أدبي ويؤدون امتحاناتهم داخل اللجان على مستوى 12 إدارة تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.