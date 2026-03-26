الأزهر يوضح حكم الجمع بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال

منذ بداية شهر شوال ويتساءل كثيرون عن حكم الجمع بين نية قضاء أيام من رمضان ونية صيام الست من شوال، خاصة لمن عليهم أيام فائتة من شهر رمضان ويرغبون أيضا في اغتنام فضل صيام الست، فهل يحصل المسلم على أجر القضاء وثواب الست من شوال معا، وفي السطور التالية نعرض الحكم الشرعي ونتعرف على فضل صيام الست من شوال.

آراء العلماء في الجمع بين نية القضاء وصيام الست من شوال

وحول هذه المسألة أكدت وزارة الأوقاف أن الأولى والأحوط خروجاً من الخلاف في هذه المسألة الفقهية هو أن يُفرد القضاء بنية، ويُفرد الست من شوال بنية أخرى إن اتسع الوقت.

وأشارت الأوقاف عبر موقعها الرسمي إلى أن كثيرا من متأخري الشافعية ذهبوا إلى جواز وقوع الصوم عن القضاء وعن الست من شوال بنية واحدة، فيحصل له ثواب الست ويسقط عنه الفرض، غير أن ثوابه يكون دون ثواب من أفرد كل عبادة بصوم مستقل، قال العلامة الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج" [٣/ ٢٠٨، ط - دار الفكر]: "وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَهُمَا أَوْ فِي نَحْوِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ حَصَلَ لَهُ ثَوَابُ التَّطَوُّعِ... لِأَنَّ الْمَقْصُودَ وُجُودُ الصَّوْمِ فِيهِ" اهـ، بينما يرى الحنابلة والمالكية عدم جواز ذلك.

حكم الجمع بين نيتين في الصيام عند الفقهاء

وفي السياق أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء الأولى والأفضل شرعًا هو عدم الجمع بين نية صيام الفريضة (القضاء) وأى نية أخرى من النوافل.

وأوضح الأزهر العالمي للفتوى، في فتوى سابقة، أن يوم الفريضة ينبغى أن يُخصَّص لها وحدها، ثم بعد الانتهاء من قضاء ما على المسلم من صيام، يمكنه أن يصوم ما شاء من النوافل، ومنها صيام الست من شوال.

وأضاف الأزهر للفتوى أن الجمع بين نيتين يكون جائزًا في حالة واحدة، وهى إذا كان الصيام من باب النوافل، كأن ينوى المسلم صيام يوم الاثنين، وفى الوقت نفسه ينوى أنه من ضمن الست من شوال، فيحصل على أجر النيتين معًا.

فضل صيام الست من شوال

وانتقلت دار الإفتاء عن حكم صيام الست من شوال عن الميت إلى فضل صيام تلك الأيام، فقد ورد في السنة النبوية العديد من الأدلة على فضل صيام هذه الأيام الست من شهر شوال، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْر».

وأشارت دار الإفتاء إلى فضل صيام الست من شوال إلى ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا»، وقالت: «فصيام شهر رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام الستة أيام من شوال يعدل ستين يومًا قدر شهرين، فيكون المجموع اثني عشر شهرًا تمام السنة».

دعاء نية صيام الست من شوال

لعل دعاء نية صيام شوال ، من الأمور التي لم يرد فيها أيّ نصٍّ من السنّة النبويّة؛ إذ لم يُروَ عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- أيّ دعاءٍ مخصوصٍ يُردّده المسلم في صيامه لكلّ يومٍ، وإنّما مَحلّ النيّة القلب فقط، والنية شرط في صحة الصيام، لأنه عبادة ولا بدَّ في العبادات من النية.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» رواه البخاري، ومعنى النية: أن يعزم على الصيام وترك المفطرات طاعة لله تعالى، فهو لم يترك الطعام والشراب وغيرهما من المفطرات إلا عملاً بأمر الله تعالى وطاعة له، ومن ثم يمكن ترديد : "اللهمَّ إنّي نويت أن أصوم رمضان كاملاً لوجهك الكريم إيمانًا وإحتسابًا، اللهمَّ تقبّله مني واجعل ذنبي مغفورًا وصومي مقبولًا”.