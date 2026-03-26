محافظ الغربية يواصل متابعة جهود رفع تجمعات مياه الأمطار على مدار الساعة

يواصل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، متابعته الميدانية والمستمرة لجهود رفع تجمعات مياه الأمطار والتعامل مع تداعيات موجة التقلبات الجوية، وذلك من خلال متابعة أعمال الفرق المنتشرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان سرعة التعامل مع تجمعات المياه وعدم تأثر الحركة المرورية.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن فرق العمل الميدانية تواصل جهودها على مدار الساعة، من خلال الانتشار المكثف للمعدات وسيارات شفط المياه، ورفع تجمعات مياه الأمطار أولًا بأول، خاصة بالمناطق المنخفضة والطرق الحيوية، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة المواطنين.

طوارىء الطقس

وأشاد اللواء علاء عبد المعطي بجهود فرق العمل المنتشرة في الشوارع، مؤكدًا أنهم يواصلون النهار بالليل لرفع تجمعات مياه الأمطار، ويؤدون دورًا مهمًا في الحد من آثار الطقس السيئ، موجهًا لهم الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهد متواصل في أداء واجبهم.

تحسين خدمات المواطنين

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو مستجدات من خلال غرفة العمليات المركزية، لضمان سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى درجات الأمان للمواطنين.