تحرير 145 مخالفة للمخابز البلدية في حملة تموينية بالقليوبية

أكد عيد عبدالله أبوزيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية تنظيم عدة حملات أسفرت عن تحرير 145 مخالفة متنوعة للمخابز البلدية و17 محضر جنح لأنشطة مختلفة.

وأشار وكيل وزارة التموين بالقليوبية إلى توافر كافة السلع التموينية وتوافر جميع المواد البترولية بمحطات تزويد السيارات بالوقود، وتوافر أسطوانات البوتاجاز الصغيرة والكبيرة، حيث تعمل المحطات والمستودعات بانتظام وعلى النحو المعتاد دون أي عائق.



وأضاف استمرار شن الحملات التموينية والرقابية لضبط الأسواق ولمحاربة جشع التجار.

في سياق مسبق ضبطت مديرية التموين بمحافظة القليوبية خلال حملة تموينية في قليوب سيارتين الأولى محملة بـ 10 أطنان شعير والثانية محملة بـ 8 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر ودون أي مستندات أو فواتير تدل على الجهة المنتجة لها وتم التحفظ على السيارتين والكمية وتحرر المحضر اللازم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.