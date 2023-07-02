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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تمويل 4305 مشروعات بتكلفة 674 مليون جنيه بالقليوبية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ان اجمالى حجم القروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بلغت 4305 مشروع باجمالى تكلفة 674 مليون جنيه بمدن ومراكز وقرى المحافظة لتمويل عدد من المشروعات المتنوعة وتم توفير  فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لابناء المحافظة.

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وأشار المحافظ الى أن مركز ومدينة  شبين القناطر جاء فى المركز الاول حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 1040 مشروع بقيمة تمويل 224 مليون جنيه  يليه مركز ومدينة طوخ حيث بلغ حجم المشروعات المنفذة به 1002 مشروع بتمويل بلغ 150 مليون جنيه
ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بالمحافظة بتسهيل اجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجله التنمية بالمحافظة
واوضح برنامج مشروعك يساهم فى القضاء على البطالة بين الشباب وتقديم قروض ميسرة تساعد فى عمل المشروع المناسب للشباب الباحث عن فرصة عمل توفر له حياة كريمة وتحسن مستوى معيشتهم وتساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لتحقيق التنمية المستدامة فى كافة مجالات العمل.

القليوبية محافظ القليوبية شبين القناطر المشروع القومى للتنمية المجتمعية منح القروض

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