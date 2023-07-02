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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ بالقليوبية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب والطالبات قبل دخولهم امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.

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وقام مسئولو أمن اللجان بإستخدام العصا الإلكترونية فى تفتيش حقائب الطلاب وعدم السماح بدخول اى متعلقات لجان الامتحانات سوى المستخدمة والمصرح بها فقط من وزارة التربية والتعليم.

فيما شهدت اللجان وضع حواجز حديدية أمام اللجان منعا لتكدس الطلاب إضافة إلى وجود معلمين خارج اللجان لتنظيم دخول الطلاب من وإلى لجنة الامتحانات الفرعية منعا للزحام.

من ناحية أخرى شهد محيط اللجان تواجدا أمنيا، حيث حرصت قوات الأمن بالقليوبية على تأمين لجان الامتحانات وبوابات الدخول والخروج تحسبا لأى حالات طارئة ومنع تجمعات الأهالى.

من جانبها قالت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام من الثانوية العامة بلغوا 48516 طالبا وطالبة منهم 20356 طالبا وطالبة علمي علوم و7227 طالبا وطالبة علمي رياضة و20933 طالبا وطالبة أدبي ويؤدون امتحاناتهم داخل اللجان على مستوى 12 إدارة  تعليمية ، وقامت مديرية التعليم بتجهيز 24 استراحة بجميع الإدارات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة للملاحظين ورؤساء اللجان.

وأضافت أنه تم التشديد علي مديري الإدارات التعليمية بتقديم الدعم اللازم لرؤساء اللجان قبل بدء الامتحانات لاسيما في تنفيذ عملية دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وتواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان، كما تم التشديد علي عدم دخول الأجهزة الإلكترونية من هواتف محمولة أو سماعات وساعات ذكية الي اللجان.

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