عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نبأ مهم عن الطوارئ بمستشفى كفر شكر التخصصي

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بجولة مرورية اليوم تفقد خلالها الإدارة الصحية بكفر شكر، والمستشفى التخصصي، وتأكد من الانضباط الإداري للعاملين بالإدارة، في إطار الاهتمام بمتابعة انتظام العمل وتقديم خدمة طبية جيدة وآمنة.

مات بملابس الإحرام.. وفاة مُعلم القليوبية عقب أداء مناسك الحج.. القصة كاملة

ذكرى 30 يونيو.. تنفيذ 355 مشروعا تنمويا في القليوبية بـ10.6 مليار جنيه


وبدأ الدكتور وليد عبد المقصود، جولته بزيارة مستشفي كفر شكر التخصصي وقام بتفقد جميع أقسام المستشفي والطوارئ واطمأن علي تواجد الفريق الطبي بالمستشتفي وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.


ثم توجه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلي وحدة طب الأسرة بكفر تصفا، ووحدة طب الأسرة بأسنيت، حيث اطمأن إلي انتظام سير العمل وتواجد الفريق الطبي النوبتجي وتوافر الطعوم والمستلزمات الطبية في غرفة الطوارئ.


كما تفقد الدكتور وليد عبد المقصود بتفقد السيارات المتنقلة الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، وزيارة بنك الدم والإطمئنان علي توافر كافة الفصائل وأتباع أساليب مكافحة العدوي.


رافق وكيل الوزارة خلال جولته المرورية الدكتور أسامة أبو عامر مدير إدارة مكافحة العدوي بالقليوبية، وعبد الغني سيف من التموين الطبي بالمديرية، والدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بكفر شكر.

القليوبية 100 يوم صحة السيارات المتنقلة الخدمة الطبية انتظام سير العمل صحة القليوبية كفر شكر التخصصي مستشفى كفر شكر التخصصي مبادرة 100 يوم صحة وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

هذه قائمة التهم الموجهة له| تشميع وغلق محل جزار المونوريل .. صور

111 ألفا و907 جنيهات.. سر الغرامة الضخمة الموقعة على جزار المونوريل

البنت مشوّهة| قرار عاجل في جريمة كشفت عنها سيدة بـ كوافير بالجيزة

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

ماتت بعد رمى الجمرات.. وفاة حاجة من القليوبية أثناء أداء مناسك الحج

محافظ القليوبية: توريد 88 ألف طن قمح بنسبة 144.3% من المستهدف

ذكرى 30 يونيو.. تنفيذ 355 مشروعا تنمويا في القليوبية بـ10.6 مليار جنيه

ترشيحاتنا

رابطة الأندية تعلن مواجهات الجولة 33 و 34 بالدوري الممتاز

لـ عملاء البريد .. حالة واحدة لا يحسب فيها عائد التوفير

وزير الخارجية الأوكراني يطالب الغرب بعدم تكرار خطأ ميركل .. تفاصيل

الكلمات العشر الطيبات في أيام التشريق .. هي اللي باقيالك بعد الوفاة

بيان عاجل من وزير الاقتصاد الفرنسي بشأن أحداث العنف في باريس

باقة 700 ألف جنيه.. 5 سيارات مستعملة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إياك تتجهلها| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ السرطان

بعد الطلاق.. 10 صور تحكي الحب بين غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

زادت لهذا الرقم| الحد الأقصى للسحب من ماكينة ATM.. ولماذا يبحث عنها المواطنون؟

طريقة عمل رغيف السمين البلدي في البيت

فيديو

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ