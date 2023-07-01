نبأ مهم عن الطوارئ بمستشفى كفر شكر التخصصي

قام الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بجولة مرورية اليوم تفقد خلالها الإدارة الصحية بكفر شكر، والمستشفى التخصصي، وتأكد من الانضباط الإداري للعاملين بالإدارة، في إطار الاهتمام بمتابعة انتظام العمل وتقديم خدمة طبية جيدة وآمنة.



وبدأ الدكتور وليد عبد المقصود، جولته بزيارة مستشفي كفر شكر التخصصي وقام بتفقد جميع أقسام المستشفي والطوارئ واطمأن علي تواجد الفريق الطبي بالمستشتفي وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية.



ثم توجه وكيل وزارة الصحة بالقليوبية إلي وحدة طب الأسرة بكفر تصفا، ووحدة طب الأسرة بأسنيت، حيث اطمأن إلي انتظام سير العمل وتواجد الفريق الطبي النوبتجي وتوافر الطعوم والمستلزمات الطبية في غرفة الطوارئ.



كما تفقد الدكتور وليد عبد المقصود بتفقد السيارات المتنقلة الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، وزيارة بنك الدم والإطمئنان علي توافر كافة الفصائل وأتباع أساليب مكافحة العدوي.



رافق وكيل الوزارة خلال جولته المرورية الدكتور أسامة أبو عامر مدير إدارة مكافحة العدوي بالقليوبية، وعبد الغني سيف من التموين الطبي بالمديرية، والدكتور جمال عبد الغني مدير الإدارة الصحية بكفر شكر.