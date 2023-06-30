ذكرى 30 يونيو.. تنفيذ 355 مشروعا تنمويا في القليوبية بـ10.6 مليار جنيه

شهدت محافظة القليوبية طفرة فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات .. وتنوعت المشروعات في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في مشروعات الصحة والتعليم والطرق والكباري والاسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي وذلك وفقا لتحقيق "رؤية مصر 2030".

ووصل نصيب المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية إلى 355 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القليوبية بخطة عام 22/2023 تبلغ 10,6 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 22/2023 فقد تم توجيه استثمارات بقيمة 6,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 61%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 870 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية 796 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التنمية المحلية 639,4 مليون جنيه بنسبة 6%، أما قطاع التعليم قبل الجامعي فيخصه 218,1 مليون جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,6 مليارجنيه بنسبة 15%.

كما أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية 36 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 538 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 7 وحدات إجتماعية، 9 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط اسعاف، 25 وحدة صحية، مستشفى مركزي، 396 فصل دراسي، 63 مدرسة، إلى جانب إنشاء مركز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 36 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 28 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 28 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية، 23 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، 4 نقاط إطفاء، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 178كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 700كم، وإنشاء 20 كوبري ري، 2 سوق، 3 مواقف، علاوة على 36 مشروع كهرباء.

كما تم توجيه نحو 726,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات التنموية في القطاع والبالغ عددها 46 مشروع في تنفيذ مشروعات البرنامج القومي للإسكان الإجتماعي بالمحافظة، واستكمال مشروعات الخدمات التعليمية، وفي مجال التنمية المحلية من المستهدف تنفيذ 190 مشروع تنموي، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 256,4 مليون جنيه.