عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ذكرى 30 يونيو.. تنفيذ 355 مشروعا تنمويا في القليوبية بـ10.6 مليار جنيه

المشروعات التنموية
المشروعات التنموية

شهدت محافظة القليوبية طفرة فى تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية والخدمية والتنموية خلال السنوات الماضية في مختلف المجالات .. وتنوعت المشروعات في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما في مشروعات الصحة والتعليم والطرق والكباري والاسكان والكهرباء والمياه والصرف الصحي وذلك وفقا لتحقيق "رؤية مصر 2030".

ووصل نصيب المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية إلى  355 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة القليوبية بخطة عام 22/2023 تبلغ  10,6 مليار جنيه.

 

مات بملابس الإحرام.. وفاة مُعلم القليوبية عقب أداء مناسك الحج.. القصة كاملة

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 22/2023 فقد تم توجيه استثمارات بقيمة 6,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 61%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 870 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية 796 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التنمية المحلية 639,4 مليون جنيه بنسبة 6%، أما قطاع التعليم قبل الجامعي فيخصه 218,1 مليون جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,6 مليارجنيه بنسبة 15%. 

كما أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة القليوبية 36 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 538 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 7 وحدات إجتماعية، 9 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط اسعاف، 25 وحدة صحية، مستشفى مركزي، 396 فصل دراسي، 63 مدرسة، إلى جانب إنشاء  مركز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 36 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 28 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 28 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية، 23 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، 4 نقاط إطفاء، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 178كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 700كم، وإنشاء 20 كوبري ري، 2 سوق، 3 مواقف، علاوة على 36 مشروع كهرباء. 

كما تم توجيه نحو 726,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات التنموية في القطاع والبالغ عددها  46 مشروع في تنفيذ مشروعات البرنامج القومي للإسكان الإجتماعي بالمحافظة، واستكمال مشروعات الخدمات التعليمية، وفي مجال التنمية المحلية من المستهدف تنفيذ 190 مشروع تنموي، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 256,4 مليون جنيه.

القليوبية المشروعات القومية المشروعات التنموية مشروعات الصحة والتعليم الطرق والكباري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

50 مليون جنيه بالموسم.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انضمام إمام عاشور للأهلي

هبلّغ البنك المركزي يحجز على فلوسك| مرتضى منصور يوجّه صدمة لـ كهربا

بشرى للمصريين .. الذهب يسجل انخفاضًا هائلًا عالميًا

لم يكن عاملا باليومية|القصة الحقيقية لمدير مدرسة شوهته السوشيال ميديا بعد وفاته

رسميا.. تحديد ممثلي مصر في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية 2023-2024

هودّيهم الأهلي بتوكتوك | رسالة نارية من مرتضى منصور بشأن ثنائي الزمالك

الخطيب كلمه.. خالد الغندور يُفجر مفاجأة عن انضمام إمام عاشور للأهلي

أفشة عنده حق .. رسالة قوية من شوبير بشأن الأهلي

ترشيحاتنا

محمد أبو العينين: الرئيس السيسي قدم تضحيات كثيرة من أجل الوطن.. فيديو

أبو العينين: الرئيس السيسي قدم روحه لنجاح ثورة الشعب في 30 يونيو

روسيا تحجب مواقع إخبارية مرتبطة بـ فاجنر

لموسم إضافي.. ليفربول يُمدد عقد حارسه رسميًا

أبو العينين: محمد مرسي وضع نفسه فوق القانون| فيديو

البيت الأبيض يحمل "الطقس" فشل الهجوم الأوكراني المضاد على روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جذاب.. مى حلمى تشعل السوشيال ميديا فى العيد.. شاهد

أضرار لا تعلمها.. ماذا يحدث للجسم عند الإفراط في تناول اللحوم؟

تحسين صحة القلب أبرزها.. فوائد تناول اللحوم الحمراء للجسم

بعد شائعة طلاقهما.. صور جمعت بين هنا الزاهد وأحمد فهمي

فيديو

لبست بدلة بمليون دولار وتعرضت لمحاولة قتل.. أسرار في حياة خالد سليم

حرق المصحف .. جريمة لاستفزاز المسلمين | تطورات صادمة

مضاد حيوي لنزلات البرد يؤدي للموت السريع.. تفاصيل

تراجع جديد يضرب الذهب.. كم يبلغ سعره ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

اﻟﻤﺰﻳﺪ