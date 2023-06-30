حشود من الزائرين .. زحام في ثالث أيام العيد بحدائق القناطر |شاهد

شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية ثالث أيام عيد الأضحى إقبالا كبيرا من المواطنين والأسر والعائلات للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة والخلابة والتنزه بالحدائق والاستمتاع بنهر النيل وكذلك اللعب في الملاهي الشعبية التي تحتويها الحدائق.

وفتحت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال المواطنين للاحتفال بالعيد حيث تألقت الحدائق في ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التي شملتها القناطر الخيرية مؤخرا ، حيث تمتلك إدارة ري القناطر عددا من الحدائق أبرزها عفلة والجامع والتوفيقي أ والتوفيقي ب والياسمين والحديقة النموذجية أ وأبوإردان والبحيرة والنيل والمركز الثقافي.



من جانبه تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية غرفة العمليات المشكلة لتلقي أي شكاوي من الزوار على مدار أيام العيد وطالب المسؤولين بمراقبة الأسواق والتفتيش المستمر على محلات القناطر للتأكد من سلامة المعروضات للزوار.



وأكد المحافظ أنه تم تجهيز كل الحدائق والمتنزهات بمدينة القناطر الخيرية لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد والتنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين التجمعات والإدارة العامة لمرور القليوبية لتكثيف التواجد المرورى خاصة بالأماكن التي يعتاد المواطنون زيارتها منها القناطر الخيرية ومدينة بنها.

فيما قال المهندس أشرف درويش مدير عام إدارة ري القناطر إن مدينة القناطر من أهم الأماكن التي يتوجه إليها المواطنين من معظم المحافظات المجاورة في المناسبات والأعياد وأسعار الحدائق بها في متناول الجميع حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام والتوفيقي وحدائق النخيل والتوفيقى أ والحديقة النموذجية أ وحديقة الياسمين بـ 10 جنيهات للفرد وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي والبحيرة والنيل" بـ20 جنيه للفرد.

حدائق القناطر

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