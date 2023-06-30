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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثورة 30 يونيو.. انتفاضة ميادين القليوبية ضد الجماعة الإرهابية

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

تحتفل مصر بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، لتعيد إلى الأذهان انتفاضة الشعب المصرى ضد الجماعة الإرهابية والمطالبة بالرحيل.

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ميادين القليوبية نقطة انطلاق للمشاركة فى الثورة

شهدت عددا من ميادين محافظة القليوبية نقطة انطلاق قوية وتمركزات للخروج والمشاركة فى أحداث ثورة 30 يونيو 2013 ضد حكم جماعة الإخوان الإرهابية حيث كانت القليوبية من أكثر المحافظات للمشاركة فى التظاهرات باعتبارها بوابة الدخول إلى القاهرة.

ميدان الإشارة شاهد على رحيل حكم الإخوان

ويعد ميدان الإشارة ببنها سابقا من أشهر ميادين بنها بمحافظة القليوبية شهرة فى تاريخ المشاركة فى ثورة 30 يونيو وعلى الرغم من الهدوء الذي تشتهر به مدينة بنها فإن ذلك الميدان أعطى فكرة أخرى حيث ظل المواطنون بالميدان حتى رحيل حكم الإخوان الإرهابى.

وشهد ميدان الاشارة ومنطقة الكورنيش فى بنها العديد من التجمعات والاحتجاجات والاعتصامات بعدد كبير من قرى العاصمة بنها والتجمع في الأحداث ضد حكم الجماعة الإرهابية وإغلاق مبنى محافظة القليوبية للمطالبة برحيل الجماعة الاخوان الارهابية.

كما شهد ميدان سعد زغلول وسط العاصمة بنها عددًا من الوقفات حتى عزل جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم وكان ميدان التمثال يمثل بؤرة للتحركات الثورية واستقلال القطار للذهاب إلى القاهرة للتظاهر هناك.

مسيرات حاشدة فى الميادين للمشاركة فى الثورة

فى سياق متصل شهدت ميادين ومدن المحافظة المختلفة مسيرات حاشدة شارك فيها جميع أهالى القليوبية نساء ورجال وشباب للمشاركة فى ثورة 30 يونيو والتصدى لمخططات الجماعات الإرهابية التى كانت تهدف لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

فى قليوب يعد ميدان سيدى عواض في قليوب من أهم المناطق تاريخيًا والمشاركة فى احداث الثورة حيث شهد الميدان تجميع أهالى قرى قليوب وشبين القناطر والقناطر الخيرية للانطلاق للمشاركة فى ثورة 30 يناير وتنظيم مسيرات على طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى السريع للمطالبة برحيل جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم.

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ثورة 30 يونيو الشعب المصري ميادين محافظة القليوبية بنها رحيل حكم الإخوان

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