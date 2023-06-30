عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار توافد المواطنين على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بالعيد.. صور

حدائق القناطر الخيرية
حدائق القناطر الخيرية

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية توافد المواطنين للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث فتحت الحدائق العامة بالقناطر أبوابها للزائرين منذ الصباح الباكر لقضاء احتفالات العيد وسط المسطحات الخضراء.

تجارية القليوبية: ثورة 30 يونيو سطرت ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن

إجراءات قانونية ضد رئيس وحدة محلية ومدير النظافة بالقليوبية لتقصيرهما في العمل

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة تفقدية داخل مدينة القناطر الخيرية اطمأن المحافظ خلال جولته على فتح الحدائق والمتنزهات أمام الجمهور ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الازمة للحفاظ على سلامة الزائرين.

وأكد محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية بمجالس المدن والأحياء على مدار الـ24 ساعة.

وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتصدى بكل حسم لمواجهة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية من بداية ظهورها وبشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين ورفع القمامة والتراكمات أولا بأول.

كما أكد محافظ القليوبية على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية واسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى توافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، موجها بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العام.

وكانت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قد اعلنت الانتهاء من كافة الاستعداد لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك.

حدائق القناطر

d0ea5d1a-0e3a-4809-9a1d-27d56dd90f82
d0ea5d1a-0e3a-4809-9a1d-27d56dd90f82
dd0284b9-09b6-4084-b5bd-79bdab61aa3c
dd0284b9-09b6-4084-b5bd-79bdab61aa3c
7347ed6e-743f-47a2-99b8-6ef1ae865635
7347ed6e-743f-47a2-99b8-6ef1ae865635
القليوبية القناطر الخيرية حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية محافظ القليوبية عيد الأضحى المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة لاعب بمنتخب مصر للملاكمة وصديقه في تصادم بحدائق الأهرام

أخبار الرياضة .. قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك .. تعليق ساخر من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام البنك

لتخفيض الأسعار .. حقيقة الاتجاه لاستيراد السجائر

20 مليار دولار.. ضربة قاصمة للسويد بعد حرق المصحف والمقاطعة الإسلامية

بعد ساعات عصيبة عاشها حجاج السياحة بمشعر منى .. تحقيق عاجل ومطالبة بتعويضات

إمام عاشور يتلاعب بكبار الدوري| بيراميدز يدخل الصفقة.. الأهلي يبتعد.. والزمالك يُمنِي نفسه

إيقاف قيد جديد| قرار عاجل من الفيفا بشأن الزمالك

حماية المستهلك يعتذر للمواطنين بعد ارتفاع أسعار السجائر بشكل غير رسمي

موضوعات متعلقة

تجارية القليوبية: ثورة 30 يونيو سطرت ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن

إجراءات قانونية ضد رئيس وحدة محلية ومدير النظافة بالقليوبية لتقصيرهما في العمل

نائب محافظ القليوبية يتفقد المجازر والمستشفيات خلال احتفالات العيد

حسن الخاتمة.. وفاة معلم بالقليوبية أثناء أداء فريضة الحج

ترشيحاتنا

بدء تفويج حجاج السياحة من مشعر منى بعد إنهاء الرجم ثاني أيام التشريق

شهيدة العلم.. أداء صلاة الجنازة على الطالبة الإندونيسية عقب صلاة الجمعة بالأزهر

مظاهرات أمام منازل قادة إسرائيل ضد التعديلات القضائية

روسيا تخرج دائما قوية من المحن.. لافروف عن الغرب: نحن نشكر قلقهم

سعر رينج روفر Evoque الأيقونية الجديدة| صور

10 أيام راحة.. حقيقة مد إجازة عيد الأضحى للموظفين والبنوك والثانوية العامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هذه الأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بـ الخرف

هذه آخر كلماته.. وفاة أكبر حجاج إيران سنا بعد إتمامه شعائر الحج

بكاش مايوه... إيمان العاصي تستعرض أناقتها على البحر

كانز فاضية.. فيديو يشرح الانفجار الداخلي للغواصة تيتان بطريقة بسيطة| شاهد

فيديو

هل تتكرر مأساة الغواصة تيتان.. رحلة إلى الفضاء تضم 6 أشخاص بنصف مليون دولار للفرد «فيديوجراف»

أيام على بدء الملء الرابع .. تطور جديد في قضية سد النهضة الإثيوبي «فيديوجراف»

تاهت حتى الموت والأخرى توفيت ملبية.. رحيل مؤثر للحاجة راجية وآمال على عرفات

بوتين احتضنه.. رد فعل قوي من روسيا وأمريكا بعد حرق المصحف في السويد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

اﻟﻤﺰﻳﺪ