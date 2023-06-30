استمرار توافد المواطنين على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بالعيد.. صور

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية توافد المواطنين للاحتفال بثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حيث فتحت الحدائق العامة بالقناطر أبوابها للزائرين منذ الصباح الباكر لقضاء احتفالات العيد وسط المسطحات الخضراء.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة تفقدية داخل مدينة القناطر الخيرية اطمأن المحافظ خلال جولته على فتح الحدائق والمتنزهات أمام الجمهور ومتابعة اتخاذ كافة الإجراءات الازمة للحفاظ على سلامة الزائرين.

وأكد محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد القصوى بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات والإدارات التابعة لها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وربطها بالغرف الفرعية بمجالس المدن والأحياء على مدار الـ24 ساعة.

وشدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن والأحياء بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على جميع الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية والتصدى بكل حسم لمواجهة التعديات على أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية من بداية ظهورها وبشكل فورى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين ورفع القمامة والتراكمات أولا بأول.

كما أكد محافظ القليوبية على توافر كميات كافية من اللحوم والسلع التموينية واسطوانات البوتاجاز والوقود خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى توافر كافة الخدمات والسلع الأساسية بأسعار مناسبة، موجها بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العام.

وكانت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية قد اعلنت الانتهاء من كافة الاستعداد لاستقبال الزائرين في عيد الأضحى المبارك.

حدائق القناطر

d0ea5d1a-0e3a-4809-9a1d-27d56dd90f82

dd0284b9-09b6-4084-b5bd-79bdab61aa3c