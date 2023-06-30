إجراءات قانونية ضد رئيس وحدة محلية ومدير النظافة بالقليوبية لتقصيرهما في العمل

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية داخل المحطة الوسيطة بالقطاوي والمحطة الوسيطة والحملة الميكانيكية بالخصوص لمتابعة انتظام سير العمل ورفع المخلفات بصورة دورية.
ووجه نائب المحافظ خلال الجولة برفع مذكره عرض علي اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس وحدة نوى ومدير المحطة الوسيطة بالقطاوي ومدير النظافة بحي شرق لتقاعسهما عن أداء عملهما.
وأكد حماد، متابعة محافظ القليوبية المستمرة على مدار الساعة لجهود الأجهزة التنفيذية من خلال غرفة عمليات المحافظة.
رافق نائب المحافظ خلال الجولة خالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر وناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة الخانكة ومحمود أحمد نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة وهاني عبد السميع نائب رئيس مدينة الخصوص.