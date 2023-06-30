إصابة 9 أشخاص فى مشاجرة بشبين القناطر

شهدت قرية عرب جهينة التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مشاجرة بين طرفين لخلافات بينهما مما تسبب قيام الطرفين بتصادم سيارة كلا منهما الأخرى، واصابة أشخاص بإصابات مابين سحجات وكسور وجري نقلهم لعدة مستشفيات منها بنها الجامعى والخانكة وشبين القناطر، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً بوجود مشاحرة بين طرفين وقيام كلا طرف باحداث تصاجم بسيارته بالاخر.



وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين نشوب مشاجرة واصابة 9 اشخاص جري نقلهم للمستشفيات وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.