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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ننشر أسماء المصابين والمتوفاة فى حادث تصادم الطريق الزراعي بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

ينشر  موقع صدى البلد، أسماء المصابين والمتوفاة بحادث تصادم شهده طريق القاهرة الإسكندرية، أمام كوبري الشموت، دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى سوزوكي مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص ومصرع أخر والذين جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي.

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وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي، محمد أيمن السيد، 20 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، ومصطفي تامر مجدي، 20 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، وسمير مسعد محمود، 19 سنة، اشتباه كسر بالساق اليمنى، وهند عزت محمد، 18 سنة، سحجات وكدمات، ومنار وائل الصليع، 12 سنة، اشتباه ما بعد الإرتجاج، ومريم محمد مجدي، 12 سنة، اشتباه ما بعد الإرتجاج، وإيهاب عادل محمود، 20 سنة، سحجات وكدمات، ومصطفى عوض سالم، 19 سنة، اشتباه ما بعد الإرتجاج، وبدر رمضان عبد المعز، 19 سنة، سحجات وكدمات، أما المتوفية فهي شهد عادل محمود 16 سنة، وجميعهم مقيمين منطقة مرصفا دائرة مركز شرطة بنها.


وكان طريق القاهرة الإسكندرية قد شهد أمام كوبري الشموت دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى سوزوكي، ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، ومصرع أخر، جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي ببنها، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق، لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير مرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسوزوكي بمنطقة كوبري الشموت على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي دائرة مركز شرطة بنها.


وعلى الفور انتقل رجال الإدارة العامة للمرور لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسوزوكي بمنطقة كوبري الشموت على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي دائرة مركز شرطة بنها، وأسفر عن إصابة 9 أشخاص، ومصرع أخر، جرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحي ببنها.
وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور بالقليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق، لمنع تعطل مصالح المسافرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وموالاة الاستعلام عن باقي المصابين لسماع شهادتهم، والتحفظ على السيارتين المتسببتين بالحادث.

القليوبية الطريق الزراعى تحرر محضر بالواقعة حركة المرورية شرطة بنها

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