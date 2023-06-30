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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الزراعي بالقليوبية

نقل مصابين
نقل مصابين

لقى شخص مصرعه واصيب 9  أشخاص اخرين اثر حادث تصادم بالقليوبية وقع بين سيارة ملاكي مع سيارة  سوزوكي بالطريق الزراعي امام كوبرى الشموت أمام توشيبا العربي، جرى على الفور الدفع ب4 سيارات اسعاف، وجرى نقل المصابين جميعا لمستشفي التأمين الصحي ببنها.

ابنة القليوبية | وفاة الحاجة خديجة على جبل عرفات

مصرع شخص وإصابة نجله في حادث تصادم بالخانكة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً بوجود حادث تصادم بطريق مصر اسكندرية الزراعي امام الشموت ببنها.


وجرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين مصرع شخص وإصابة 9 آخرين جراء الحادث.


وعلى الفور دفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية من بمعداتها لرفع اثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها وتولت النيابة التحقيق

القليوبية التأمين الصحي ببنها الاجهزة الأمنية بالقليوبية تيسير الحركة المرورية تولت النيابة التحقيق

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