إقبال كثيف من المواطنين على حدائق القناطر الخيرية في ثاني أيام العيد..صور

شهدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية في ثانى أيام عيد الأضحى اليوم الخميس توافدا كبيرا من المواطنين للاحتفال بثانى أيام عيد الأضحى وسط أجواء من الفرحة والبهجة وذلك في وجود انتشار أمني مكثف وتمركز سيارات الإسعاف والحماية المدنية في الميادين العامة وبجوار الحدائق تحسباً لأية طوارئ .

وقال اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية إن جميع الحدائق فى محافظة القليوبية فتحت أبوابها لاستقبال المواطنين في ثانى أيام العيد لقضاء الاحتفالات على النيل والاستمتاع بالوسائل الترفيهية وألعاب الأطفال والعروض الفنية ، مؤكدا أن الحدائق شهدت زحاما بالاضافة إلى أن غرفة عمليات الحدائق لم تتلقى أي بلاغات تعكر صفو الزوار

وأكد المحافظ أن مدينة القناطر الخيرية من أهم الأماكن للخروج في العيد بأقل تكلفة ، مضيفا أن أسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة وتكون مقصدا لكل أهالي القليوبية والمحافظات المجاورة في العيد والمناسبات المختلفة في متناول الجميع، حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول تبدأ من 10 جنيهات وحتى 20 جنيها.

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