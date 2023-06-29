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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الحنطور والخيول .. أبرز مظاهر الاحتفال بالعيد في القناطر الخيرية

احتفالات العيد
احتفالات العيد

شهدت متنزهات وحدائق مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية احتفال الشباب والأطفال بعيد الأضحى على طريقتهم الخاصة.

حرص عدد كبير من الشباب على ركوب الحنطور والدراجات البخارية بأنواعها المختلفة وأيضًا ركوب الخيول للتنزه وسط حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية خلال الاحتفال بأيام العيد.

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من جانبه اكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إنه تم فتح جميع الحدائق والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهي والأماكن السياحية بالقناطر الخيرية لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين، متمنيا لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية التي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي.


وتفقد محافظ القليوبية حدائق عفلة والياسمين والتوفيق للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المواطنين الراغبين في قضاء يوم العيد بالمتنزهات العامة، وقد التقى بعدد من الأسر المترددين على الحدائق بالمدينة وتبادل المحافظ معهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتمنى لهم قضاء يوم سعيد بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتسم حدائقها بالأشجار النادرة والمناظر الخلابة والهواء النقي مقدما الشكر لوزارة الري على مجهوداتها لتطوير حدائق القناطر والتي أصبحت علامة مميزة لاستقبال المواطنين من جميع المحافظات لقضاء العطلات والأعياد بها.


كما تفقد المحافظ عربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف والتي تمركزت في تلك الحدائق لتقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في حالة الطوارئ، موجها بالتمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.

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