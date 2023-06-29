ضبط 6 أطنان مواد غذائية فاسدة في القليوبية

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية حملات على الأسواق والمحال التجارية، شملت المرور على ١٠٢ منشأة لبيع وتصنيع المنتجات الغذائية بالإدارات الصحية.

وجاءت الحملات تنفيذاً لتعليمات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتورة فاطمة أبو جرة، مدير عام الطب الوقائي بالقليوبية.



وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط ٦٦٣٤ كجم من منتجات متنوعة وهي كالآتي: 2 طن مانجو مجمدة منتهية الصلاحية ببنها، و٦٠٠كيلو جرام جبن أبيض طري، و٥٠٠ كيلو جرام زيت طعام، و٩٠٠ كيلو جرام مخلل طرشي، وجميعها غير محتفظة بخواصها الطبيعية بناحية الخانكة.



كما تم ضبط ٢طن معجون جبن مطبوخ بناحية القناطر الخيرية غير محتفظة بخواصها الطبيعية، و٣٣٨ كجم سردين، وفسيخ، و٣٦ كجم رنجة غير محتفظة بخواصها الطبيعية بقليوب، و٢١٠ كجم من جبنة موتزريلا غير محتفظة بخواصها الطبيعية بالخانكة، و٥٠ كجم كبد وقوانص بناحية بنها غير محتفظة بخواصها الطبيعية.



كما تم سحب ١٢٦ عينة من اللحوم ومنتجاتها وأغذية أخرى متنوعة للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي، كما تم إعدام ٣٣٤ كجم ، و٤٤ لتر من المنتجات الغذائية غير محتفظة بخواصها الطبيعية منعاً لوصولها ليد المستهلك.



كماتم تحرير ١٢٩ محضرا لبعض المنشآت الغذائية غير المطابقة للمواصفات والشروط وشملت الحملة المرور علي أماكن بيع اللحوم المجمدة والمصنعة، والمجازر للاطمئنان علي سلامة اللحوم وكذلك مجازر الدواجن للاطمئنان على سلامتها قبل وصولها ليد المستهلك.