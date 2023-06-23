صحة القليوبية: استقرار حالة مصابي الرنجة الفاسدة

أكدت مديرية الصحة بالقليوبية، استقرار حالة الـ 10 أشخاص الذين أصبوا بتسمم غذائي وتلبك، اليوم، في قليوب، إثر تناول وجبة رنجة فاسدة.

وأشارت المديرية إلى أنه تم إنقاذهم والتعامل مع حالتهم في مركز السموم بمستشفى الدمرداش وجاري الاطمئنان عليهم تمهيدا لخروجهم من المستشفى.

وأصيب 10 أشخاص من أسرة واحدة بحالة إعياء شديد وألم بالبطن وذلك على إثر تناولهم وجبة «رنجة فاسدة»، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب العام، ثم تم تحويلهم لمستشفى الدمرداش لعمل الإسعافات اللازمة لهم والحالة العامة لهم مستقرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية، بلاغا بوصول أسرة مكونه من 10 أشخاص مقيمين بمدينة قليوب، مصابين بحالة إعياء شديد بالبطن على إثر إصابتهم بحالة تسمم غذائي عقب تناولهم طعاما فاسدا وتم تحويلهم لمستشفى الدمرداش لعمل الإسعافات اللازمة.

وبسؤال المصابين أفادوا بأن إصابتهم حدثت عقب تناولهم وجبة رنجة بالمنزل، ونفوا الشبهة الجنائية.