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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

30 مجزرا بالقليوبية تفتح أبوابها لاستقبال أضاحي العيد بالمجان

مجازر القليوبية
مجازر القليوبية

رفعت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القليوبية حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، حيث تم تجهيز المجازر لاستقبال الأضاحي.

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام

وأجرى موقع صدى البلد الإخبارى جولة تفقدية داخل عدد من المجازر بعد تطويرها لمتابعة سير العمل بها ومراحل دخول الذبائح والكشف عليها لضمان وصول سلامة اللحوم بطريقة آمنة للمواطنين.

 

فتح 30 مجزرا بالمجان للأهالى

وقالت الدكتورة أمل العسيلي مدير مديرية الطب البيطري فى القليوبية أن جميع المجازر ونقاط الذبح على مستوى المحافظة قد أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تم تدعيم المجازر بأطباء إضافيين من الإدارات لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال تلك الفترة وزيادة كميات الأحبار المستخدمة فى أختام اللحوم لمواجهة أعداد الذبائح الكبيرة التى تشهدها المجازر، خاصة خلال فترات المواسم والأعياد.
وأشارت الى أنه تقرر فتح أبواب جميع المجازر لاستقبال الأضاحي بشكل مجاني وعددهم 30 مجزر على مستوى المحافظة وذلك في إطار حرص الدولة على سلامة اللحوم المعروضة والحفاظ على البيئة.

فرق بيطرية للكشف على الأضاحى

واضافت انه تم تدعيم المجازر بفريق متكامل من الأطباء البيطريين للكشف على الماشية وختمها داخل المجازر حيث تم توقيع الكشف الطبى على الذبائح قبل الذبح ومراعاة جميع اشتراطات الذبيحة بعد توقيع الكشف الظاهرى عليها واستبعاد أى ذبيحة تخالف الشروط البيطرية أو السن الشرعية للحيوان.

الغاء الإجازات والراحات للأطباء

وتابعت انه تم إلغاء الإجازات والراحات لأطباء المجازر وتكثيف المرور على المجازر للتأكد من سلامتها ومد المجازر بأطباء من المديريات ، كما تشكيل غرفة عمليات رئيسية في المديرية و10 غرف فى الإدارات البيطرية الفرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة لاستقبال أى بلاغات أو استفسارات خلال فترة العيد، وكذلك تكثيف الحملات التفتيشية للمرور على منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية من مباحث التموين ومديرية التموين ومديرية الصحة والوحدات المحلية للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ذبح الأضاحى داخل المجازر بالمجان

من جانبه قرر محافظ القليوبية، عبدالحميد الهجان، الإعفاء من رسوم نحر الأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال فترة عيد الأضحى المبارك لتشجيع المواطنين وزيادة أعداد الأطباء العاملين بالمجازر لتلائم ضغوط العمل، بالإضافة إلى تكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة من قبل مديرية الطب البيطري على جميع المجازر وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل وانتظامه خلال العيد المبارك.
وأشار الهجان إلى أنه تم اتخاذ إجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، موضحًا أنه جرى التأكيد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى من قبل قطاع الطب البيطري خاصة فيما يتعلق بقطاع المجازر.
كما تقرر تفعيل الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الانضباط والالتزام بكافة التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع وكذا الرقابة الصحية لضمان جودة وصلاحية السلع حرصا على صحة وحياة المواطنين.
ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لإزالة الإشغالات التي تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة خلال أيام العيد واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

غرف عمليات لتلقى شكاوى المواطنين خلال العيد

كما وجّه محافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لاستقبال أية حالات طارئة والتعامل معها، ورفع درجة الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق ويستمر العمل بكافة القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة على مدار 24 ساعة لسرعة التجاوب الفوري مع أي أعطال طارئة.
كما وجّه الهجان بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها بالغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن أية طوارئ والتجاوب معها فورا خلال فترة احتفالات العيد.

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