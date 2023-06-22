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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مركز لمعلومات الشبكات الأرضية بالقناطر الخيرية في القليوبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية فى اجتماعه اليوم على قيام مركز معلومات الشبكات الارضية بإدراج مشروع شراء قطعتى الأرض الكائنتين بنطاق الوحدة المحلية بشلقان / مركز القناطر الخيرية ضمن الخطة الاستثمارية لديوان عام المحافظة وذلك لبناء مركز لمعلومات الشبكات الأرضية لتعظيم موارد المحافظة.

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كما وافق المجلس التنفيذي على طلب هيئة الابنية التعليمية بالقليوبية بالتصريح بالتوسع لتعلية بالمدارس القائمة بالقرى لتكون أرضى وأربعة أدوار بما لا يتجاوز الارتفاعات المقررة  وذلك بإعتبارها مشروع قومي والعمل علي تخفيض الكثافة الطلابية بالفصول لصالح العملية التعليمية.


كما وافق المجلس على طلب جمعية بناء للتنمية بإبرام بروتوكول تعاون مع محافظة القليوبية وحدة السكان " بشأن تنفيذ خطة تدريبية وتوعوية لفئات المجتمع والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٦٥م بعزبة العسايلة زمام الوحدة المحلية بالاحراز / مركز شبين القناطر لصالح مديرية الشباب والرياضة لاقامة مركز شباب عليها وجاري العمل بإنشاء المركز ووصلت نسبة التنفيذ الي 10 %.


كما تناول المحافظ خلال الاجتماع موقف تقنين أراضي أملاك الدولة ونسب إنجازهم من سداد رسوم التعاقد ونسب المحافظة من تحرير العقود للمواطنين، حيث وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بسرعة إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة في أسرع وقت واسترداد حقوق الدولة من خلال تقنين واضعي اليد علي أراضي أملاك الدولة حفاظًا علي حقوق الدولة والمواطنين.

القليوبية المجلس التنفيذى مركز معلومات الشبكات الارضية الخطة الاستثمارية الوحده المحلية

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