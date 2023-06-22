تعيين الدكتور وليد عبد المقصود وكيلاً لوزارة الصحة بالقليوبية

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قرارًا بتولي الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خلفًا للدكتور خالد الخطيب، والذى تم ترقيته ليتولى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بالوزارة.

وشغل الدكتور وليد عبدالمقصود، عدة مناصب قيادية خلال عمله بمديرية الصحة بالقليوبية، حتى تولى ذلك المنصب.



من ناحية اخرى إعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني المخطط التفصيلي لمدينة شبرا الخيمة وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.



وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية مشيرا أنه جاري الانتهاء من تحديث الاحوزة العمرانية لقري محافظة القليوبية مع كافة الجهات المختصة



وأكد المحافظ، على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الإمتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.