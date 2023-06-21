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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة شبرا الخيمة

اعتماد المخطط التفصيلى
اعتماد المخطط التفصيلى لمدينة شبرا الخيمة

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بحضور المهندسة منال زين العابدين مدير عام التخطيط العمراني المخطط التفصيلي لمدينة شبرا الخيمة وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

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وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية مشيرا أنه جاري الانتهاء من تحديث الاحوزة العمرانية لقري محافظة القليوبية مع كافة الجهات المختصة.

 وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.


وأكد المحافظ، على أهمية هذه الخطوة الخاصة باعتماد المخطط التفصيلي للمدينة للحد من النمو العشوائي لمناطق الإمتداد العمراني ولتحسين الصورة الجمالية تماشياً مع التنمية الحضرية التي تشهدها المحافظة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال تقديم الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم والمشروعات التنموية المقترح تنفيذها.


واوضح أن فائدة المخطط لأى مدينة، يحدد محاور التنمية بها ويحجم عشوائية البناء من خلال مناطق مخططة من المحافظة بها طرق وخدمات ومرافق، وبدلًا من أن يتمدد المواطن في البناء على حساب الأرض الزراعية ، بمعنى أننا استخدمنا التخطيط كوسيلة لمحاصرة العشوائية والتعديات على الأراضي الزراعية.


وثمن محافظ القليوبية جهود الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الإنجاز المتميز في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتي الآن.
من جانبها أكدت مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة انه تنفيذا لتوجيهات محافظ القليوبية يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة وجميع الأجهزة المختصة.

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