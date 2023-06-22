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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ث

إنشاء مركز للتأهيل لخدمة شباب شبين القناطر بالقليوبية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القليوبية فى اجتماعه اليوم على تخصيص قطعة أرض مساحتها ١٥٠١م بمدينة شبين القناطر لصالح مديرية التضامن الاجتماعي لاقامة مركز تأهيل.

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كما وافق المجلس على تخصيص قطع اراضي لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لانشاء محطات رفع صرف صحى عليها وبيانها كالتالي: 
كما تم الموافقة على اطلاق اسم الشهيد الرائد محمد مظهر احمد حسن على مدرسة العبور الثانوية بنين التابعة لادارة العبور التعليمية وذلك تخليداً لذكراه.
وكذلك الموافقة على اطلاق اسم الشهيد الجندى إبراهيم رفعت عواد حسن على مدرسة عرب الرمل للتعليم الأساسي بأبو زعبل التابعة لإدارة الخانكة التعليمية وذلك تخليداً لذكراه أيضا.

القليوبية المجلس التنفيذى التضامن الاجتماعي مياه الشرب والصرف الصحي محطات رفع صرف صحي شبين القناطر

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