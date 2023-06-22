ننشر استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.. تفاصيل

عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها.

بدأ المحافظ المجلس بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي ولمواطني المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك سائلا المولى عز وجل أن يكون عيدا سعيدا علي مصر وأنويحفظ مصر وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء.

كما قام المحافظ أيضا التهنئة بمناسبة الإحتفال بثورة 30 يونيو والتي كانت بمثابة الانطلاقة نحو بناء الدولة المصرية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وتابع المحافظ التوجيهات الخاصة بالمجلس التنفيذي حيث وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات بضرورة تحديد الأجازات للأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الأضحى المبارك مع رفع حالات الإستعداد القصوى للجهات الخدمية والمرافق وإقامة غرف طوارئ وعمليات تضم نوبتجيات صباحية ومسائية تعمل على مدار 24 ساعة خلال أيام الإحتفال بالأعياد وعيد الأضحى المبارك لتلقي أي بلاغات او حالات طوارئ تصل من المواطنين والتنسيق مع غرفة الأزمات بالمحافظة بشكل فوري والتنسيق مع المستشفيات العامة والإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية لمتابعة تواجد النوبتجيات خلال الأعياد وزيادة عدد الأطباء والتمريض بالنوبتجيات.



كما وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة ووكيل وزارة الصحة بضرورة المرور على المجازر والإهتمام بنظافتها والتأكيد على سلامة الصرف الصحي بها والإهتمام برفع مخلفات الذبح أول بأول بالمراكز والمدن والأحياء، موجها أيضا السادة رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع الجهات الأمنية نحو إتخاذ اللازم لتأمين ساحات صلاة العيد وتدعيمها بواسطة أفراد الحماية المدنية والمباحث والتنسيق مع مديرية الأوقاف وجميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الإستعداد وتجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة عيد الأضحى المبارك، والتنسيق مع اجهزة وزارة الداخلية والمرور لتأمين المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة للحدائق والمتنزهات العامة وتيسير الحركة المرورية.