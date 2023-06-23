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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: مبادرة ازرع ساهمت فى زيادة إنتاجية محصول القمح

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن مبادرة ازرع التي دشنها التحالف الوطني للعمل الأهلي في المحافظة ومن تنفيذ الهيئة القبطية الإنجيلية، نجحت في زيادة محصول القمح للمزارعين المشاركين في المبادرة بـ5 مراكز بالمحافظة، من متوسط إنتاجية للفدان 18 أردبا إلى 22 أردبا، حيث تستهدف المبادرة 13 ألف مزارع من صغار المزارعين في مراكز المحافظة من خلال تقديم الدعم الفني واللوجيستي لهم، والتي استهدفت زيادة إنتاجية محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي خلال الموسم الشتوي 2023 في القليوبية.

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وأضاف محافظ القليوبية إن المبادرة جرى تنفيذها بالتعاون مع التحالف الوطني للجمعيات الأهلية ونفذتها الهيئة القبطية الإنجيلية، بهدف تأسيس نموذج تنموي ريفي قابل للقياس، ويمكن المجتمعات الريفية من المرونة والمتانة للتكيف مع التغيرات المناخية من خلال تبني مفاهيم الزارعة الذكية مناخيا، وهي نهج يستخدم في الزارعة بهدف الوصول لأعلى إنتاجية زراعية من المحاصيل والحقلية وأهمها محصول القمح ومحصول الفول الصويا.


وقالت نجلاء الفرماوي مسئول المبادرات ووحدة حقوق الإنسان بديوان عام محافظة القليوبية، إن المبادرة بمحافظة القليوبية تم تنفيذها في مراكز شبين القناطر والقناطر الخيرية وطوخ وقليوب وبنها، مشيرة أن الفئات المستهدفة بالمحافظة بلغت 13 ألفا من صغار المزارعين القائمين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتي تحقق الأمن الغذائي، وتم اختيار القمح، وذلك بتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة بمساحة 20 ألف فدان.


وأضافت أن الأنشطة التي تم تنفيذها ضمن مبادرة ازرع عبارة عن حزمة من التدخلات للقائمين على المبادرة، من حيث توفير تقاوي أصناف عالية الإنتاجية من خلال وزارة الزراعة بدعم 50% من التكلفة، وتوفير خدمات الدعم الفني والمتابعة المستمرة بالحقول، وتنفيذ مدارس حقلية من خلال مهندسي مديرية الزراعة واستشاريين ومسئولي الحملة القومية للقمح وتدريب المزارعين على الممارسات الزراعية الجيدة بداية من تجهيز الأرض ومرورا بمواعيد الزراعة وجميع العمليات الأخرى حتى الحصاد، حيث نجحت المبادرة في رفع إنتاجية محصول القمح بالمناطق المستهدفة من 18 أردبا للفدان إلى 22 أردبا قياسا بالعام الماضي.


ووجه جلال عزت، نقيب الفلاحين بالقليوبية، الشكر نيابة عن مزارعي القليوبية المشاركين في مبادرة ازرع، لما قدمته المبادرة من خدمات زراعية لأبناء المحافظة، مطالبا بالتوسع أكثر في العمل في المبادرة لتتناول بجانب القمح والفول الصويا، العمل على مساندة صغار المزارعين في الذرة ومحاصيل أخرى للوصول لأكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين، مشيرا أنه بالفعل تم البدء في المرحلة الثانية من المبادرة والتي تستمر حتى سبتمبر العام الجاري لزراعة محصول الفول الصويا وتقديم الدعم في التقاوي والأسمدة مع تنفيذ الدعم الفني والمدارس الحقلية لهذا المحصول بالمناطق المستهدفة في محافظة القليوبية.

القليوبية محافظ القليوبية محصول القمح الموسم الشتوي الهيئة القبطية الإنجيلية

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