محاكاة لمناسك الحج داخل مراكز الشباب بالقليوبية.. صور

احتفلت إدارة شباب القناطر الخيرية بالقليوبية بعيد الاضحى المبارك على طريقتها الخاصة حيث قام اعضاء مركز شباب الوقف التابع للادارة بتقديم نشاط مميز احتفالا بالعيد وذلك بتقديم نماذج محاكاة لمناسك الحج المختلفة بكل أركانه على أرض الملعب بالمركز، وسط فرحة غامرة من النشء، وأشراف من إدارة المركز .

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فى محافظة القليوبية إن الهدف من هذا النشاط هو ربط وتعميق علاقة النشء منذ الصغر بالشعائر الدينية الإسلامية، والتي نحتفل بيها في نفس الوقت من العام، مع توضيح أسباب احتفالنا لها، بأسلوب مشوق ومثير عملى يثبت في النفس، لتوطد وترسخ العقيدة .



ويأتي ذلك ضمن فاعليات مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات.

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