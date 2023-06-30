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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجارية القليوبية: ثورة 30 يونيو سطرت ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن

ثورة 30 يونيو
ثورة 30 يونيو

هنأ الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم، بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة.

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وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية الى ، أن ثورة 30 يونيو سطرت ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن، مشيرا إلى أن الثورة تمثل انتصار لإرادة الشعب أيدتها القوات المسلحة وهي نموذج للثورات السلمية، فيما حملته من أهداف يتم تحقيقها على أرض الواقع، لافتا إلى أن ثورة 30 يونيو مرحلة فارقة سطر فيها المصريين ملحمة وطنية فريدة، ونجح فيها الشعب من التخلص من حكم الجماعة الإرهابية، والتكاتف لنهوض بالوطن، ودفع عجلة التنمية.
وتابع «الفيومي»، أن الدولة المصرية استعادت بفضل ثورة 30 يونيو، دورها إقليميا وعربياً وعالمياً، وعادت رائدة في المنطقة، بفضل تحركات الرئيس السيسي، وسياسته الخارجية المتزنة، لافتا إلى أن المشروعات القومية والتنموية الهامة التي تم تنفيذها بعد الثورة لاتعد ولا تحصى بجانب التوجه إلى الجمهورية الجديدة والعمل على بناء الإنسان وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين، وأن الرئيس السيسي نجح خلال سنوات معدودات من إحداث نقلة نوعية في ملفات كان يعانى منها المصريين كالصحة وتطوير التعليم وتوفير وتنوع فرص العمل وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.


وأضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية عظيمة، ستظل علامة مضيئة في تاريخ مصر على مدار القرون القادمة، والتي نجحت في الحفاظ على وحدة البلاد وجاءت بقيادة وطنية تتسم بالحكمة والقدرة على القيادة، وضعت شعبها نصب أعينها، كما وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وهي بداية نقطة تحول لميلاد الجمهورية الجديدة.

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