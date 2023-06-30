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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ القليوبية يتفقد المجازر والمستشفيات خلال احتفالات العيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية داخل عدد من المجازر والمستشفيات خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

 

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وتابع نائب المحافظ ميدانيا جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع المخلفات والاشغالات بنطاق مراكز ومدن الخانكة وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخصوص خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وتفقد نائب المحافظ خلال الجولة مجزر الخانكة المطور ، ومجزر شبين القناطر المطور ، ومجزر نوى لمتابعة الالتزام بالذبح مجانا خلال فترة العيد تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وأكد نائب المحافظ على ضرورة حث المواطنين للذبح داخل المجازر وتوفير كافة احتياجاتهم.


كما تفقد نائب المحافظ مستشفى أبو المنجا المركزي ومستشفى شرق شبرا الخيمة المركزي لمتابعة انتظام سير العمل، ووجه نائب المحافظ التحية للأطقم الطبية ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة وزارة الصحة خلال فترة إجازة العيد لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.

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القليوبية محافظ القليوبية نائب محافظ القليوبية الخانكة شبين القناطر

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