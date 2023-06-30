نائب محافظ القليوبية يتفقد المجازر والمستشفيات خلال احتفالات العيد

أجرى الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية جولة تفقدية داخل عدد من المجازر والمستشفيات خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.

وتابع نائب المحافظ ميدانيا جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في رفع المخلفات والاشغالات بنطاق مراكز ومدن الخانكة وشبين القناطر وشبرا الخيمة والخصوص خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتفقد نائب المحافظ خلال الجولة مجزر الخانكة المطور ، ومجزر شبين القناطر المطور ، ومجزر نوى لمتابعة الالتزام بالذبح مجانا خلال فترة العيد تنفيذا لتعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وأكد نائب المحافظ على ضرورة حث المواطنين للذبح داخل المجازر وتوفير كافة احتياجاتهم.



كما تفقد نائب المحافظ مستشفى أبو المنجا المركزي ومستشفى شرق شبرا الخيمة المركزي لمتابعة انتظام سير العمل، ووجه نائب المحافظ التحية للأطقم الطبية ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة وزارة الصحة خلال فترة إجازة العيد لضمان استمرار تقديم الخدمة الطبية.

356810356_691846062988067_6220348149004388859_n

357366043_691846022988071_7140848829551983726_n