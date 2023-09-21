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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 70 جنديا.. القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا خطيرا في كراسني ليمان

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين في اتجاه كراسني ليمان، وفقا وكالة تاس الروسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أن وحدات من مركز مجموعة القتال الروسية صدت هجومين لوحدات من اللواءين الميكانيكيين 63 و67 في أوكرانيا في منطقة كراسني ليمان، وذلك باستخدام الضربات الجوية ونيران المدفعية.

وأضافت الوزارة: "وفي منطقة تشيرفونايا ديبروفا، تعرضت تجمعات من القوات الأوكرانية والمعدات من اللواء الميكانيكي 63 واللواء الثاني عشر للأغراض الخاصة واللواء الخامس من الحرس الوطني الأوكراني لإطلاق نار بالقرب من غابات سيريبريانكا وتورسكوي".

ووفقًا للدفاع الروسية، فقدت القوات الأوكرانية ما يقرب من 70 جنديًا ومركبتين قتال للمشاة وشاحنتين صغيرتين ومدفعين هاوتزر من عيار 122 ملم من طراز D-30. 

وأضافت: "كما دمرت قوات الدفاع الجوي الروسية وأنظمة الرادار الحربية 11 طائرة بدون طيار، وذلك بنيران الأسلحة النارية، بالقرب من بيلوجوروفكا وكارامزينوفكا وفولتشياروفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية".

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