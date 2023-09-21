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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أهالي قرية شبرابابل بالغربية يتشحون حزنا على غرق شاب أثناء إنقاذ سيدة بمطروح

الشاب الضحية بالغربية
الشاب الضحية بالغربية

شهدت قرية شبرابابل بقرية مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة  أحمد سيف الدين الطالب بكلية لغة عربية جامعة المنصورة التابعة للأزهر عقب  أيام من تخرجه، حيث لقي مصرعه غرقا بمصيف مرسى مطروح أثناء محاولته إنقاذ حياة سيدة من الغرق .

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وافادت مصادر مقربة من أسرة الشاب أن جثمانه سيشيع ظهرا من  المسجد الكبير بقرية شبرابابل بدائرة مركز المحلة مسقط رأسة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتسليم الجثة إلى ذويه.

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وتابعت المصادر مقربة من أسرة الشاب الازهري  أن الفقيد كان من حفظة القرآن الكريم ومنذ أيام احتفل بتخرجه في كلية اللغة العربية جامعة المنصورة التابعة للأزهر وعقبها  قرر الذهاب إلى مرسى مطروح مع أحد زملائه ولقي مصرعه غرقا.


الجدير بالذكر أن الطالب المتوفي امتاز بحفظه للقران الكريم وحسن علاقته بجيرانه وزملائه كونه كان بارا بوالديه واهله طوال حياته .

الإجراءات القانونية بمحافظة الغربية اللغة العربية حالة من الحزن حفظه للقرآن الكريم جثمان

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