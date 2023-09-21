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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لامس مناطق عفتها.. عامل يعتدي على طبيبة بالقاهرة في وضح النهار| تفاصيل

تحرش بـ فتاة
تحرش بـ فتاة

تتبع عامل الطبيبة العشرينية في القاهرة، ثم كتم فمها ولامس أجزاء حساسة من جسدها، إلا أنها استطاعت الاستغاثة بالمارة، الذين أنقذوها منه فلاذ بالفرار.

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القصة الكاملة لـ واقعة عامل مايو والطبيبة

واقعة ارتكبها عامل بمنطقة 15 مايو، في الطريق العام حيث قام بالإعتداء على طبيبة أثناء سيرها في الشارع بجنوب القاهرة، ولامس مناطق عفتها وشل حركتها وقام بتكميم فمها، وبعد استغاثتها وصراخها تركها وفر هاربا ثم قامت بتحرير محضر في قسم شرطة 15 مايو.

حيث عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن هبد الخالق راشد ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، عامل بمدينة 15 مايو بالسجن المشدد 3 سنوات لاعتدائه على طبيبة.

هيئة المحكمة 

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، في القضية رقم 2014 لسنة 2023 جنايات 15 مايو والمقيدة بؤقم 1083 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «كيرلس . م»، 21 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمحافظة القاهرة هتك عرض المجني عليها «نهى» بالقوة بأن تتبعها حال سيرها بالطريق العام فأوثقها من ظهرها وكتم فاهها ولامس بيده مواطن عفتها.

وقالت المجني عليها نهى، 25 سنة، طبيبة في تحقيقات النيابة في القاهرة، أنها حال سيرها بالطريق العام تتبعها المتهم حتى أوثقها من ظهرها وكتم فاها ولامس بجسده موطن عفتها قاصدًا هتك عرضها بالقوة فاستغاثت بالمارة حتى لاذ المتهم بالفرار وسارعت بالإبلاغ عن الواقعة.

وأكدت شهادة النقيب شرطة حسين عبد اللطيف حسين عدلي، معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، بمديرية أمن القاهرة أنه تلقى بلاغ الواقعة فتمكن من ضبط المتهم وبمواجهته أقر أنه شخص مقترف الواقعة وبإجراء تحريته السرية دلته على إقتراف المتهم على نحو لا يخرج عن مضمون ما قالته المجني عليها.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات في الواقعة، ثم قررت إحالة المتهم إلى الجنايات عقب إنتهاء التحقيقات ثم قررت المحكمة معاقبته بالسجن المشدد لإعتدائه على الطبيبة.

القاهرة طبيبة جنايات القاهرة عامل فتاة اخبار المحاكم

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