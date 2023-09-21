دفع نفقات إعادة الضحايا لمصر.. قرار عاجل ضد عصابة تهريب المهاجرين

قرار رادع أتخذته محكمة جنايات القاهرة، ضد عصابة تهريب المهاجرين من مصر إلى دولة إيطاليا، حيث عاقبت المحكمة عاملين وعاطلين وطالبا ومحاميا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، ومعاقبة عاطلا بالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه مليون جنيه، لاتهامهم بتكوين عصابة لتهريب المهاجرين إلى إيطاليا، وقضت بإلزامهم بدفع نفقات إعادة ضحاياهم إلى مصر.

تحقيقات عصابة تهريب المهاجرين إلى الخارج

تحقيقات النيابة في قضية تهريب المهاجرين إلى إيطاليا، كشفت مفاجآت عديدة، حيث تبين أن العصابة مكونة من عامل يدعى عاطف ط بالغ من العمر 34، ويعاونه عامل آخر يدعى حسن ك بالغ من العمر 43 سنة، ورضا ا 37 سنة - عاطل، وحسين ص 45 سنة محام حر، وعلي ر طالب بالمعهد العالي للمنشآت الصناعية، ومحمد ج 25 سنة عاطل وشقيقه إسلام ج 38 سنة عاطل، وأقاموا نشاط إجرامي لتهريب المهاجرين بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة.

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وشرحت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين في قضية تهريب المهاجرين إلى إيطاليا، بتسهيل تهريب مواطنين بطرق غير مشروعة وبغرض الحصول على مكسب مادي، وتمكنوا بذلك من تهريب 9 أشخاص، بأن دبروا لهم الإنتقال من مصر إلى دول الإتحاد الأوروبي، عن طريق التحصل منهم على مبالغ مالية.

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ضحية عصابة تهريب المهاجرين: أديتهم 120 ألف جنيه

وقالت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة، أن عصابة تهريب المهاجرين إلى إيطاليا أسست وأدارت جماعة إجرامية منظمة كان الغرض منها تهريب المهاجرين من مصر إلى إيطاليا، وكانت تلك الجريمة ذات طابع غير وطني، حيث تمكنوا من تهريب 9 أشخاص إلى الخارج مقابل التحصل على مبالغ مالية.

وقال أحد ضحايا عصابة تهريب المهاجرين إلى الخارج، ويدعى شريف أ - مالك محل وبالغ من العمر 40 عاما، أنه في إطار سعيه إلى الهجرة إلى دولة إيطاليا بحثا عن إحدى فرص العمل، تواصل مع المتهم الأول في العصابة والذي اتفق معه على تدبير الإجراءات اللازمة للسفر بطريقة غير شرعية مقابل الحصول على مبلغ مالي قدره 120 ألف جنيه، ثم قام المتهم بتوصيله ببعض المهربين في مدينة السلوم ومكنوه بدورهم من الدخول إلى ليبيا عبر الدروب الصحراوية ومنها حاولوا تسهيل هجرته بطريقة غير مشروعة إلى دولة إيطاليا.

كما شهد إبراهيم ح بالغ من العمر 28 سنة، حداد مسلح، بأنه في غضون شهر أغسطس 2022 كان يبحث عن فرصة عمل في الخارج وتواصل مع المتهمين السادس والسابع وقام بالإتفاق معهم على تدبير إجراءات الهجرة إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية مقابل دفع مبلغ مالي 150 ألف جنيه.