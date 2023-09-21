ليلة مثيرة في القاهرة.. رجل يصيب أبناءه ويتناول مياه النار| اعرف الحكاية

واقعة مثيرة شهدتها القاهرة وبالتحديد منطقة منشأة ناصر، حيث أقدم عامل على إلقاء مياه النار على ابنيه البالغين من العمر 17 و18 عاما، ثم تناول المتبقى من الزجاجة، بسبب خلافات بينه وبين زوجته، فقرر الانتقام منها في الأبناء.

القصة الكاملة لـ جريمة عامل منشأة ناصر

جريمة عامل منشأة ناصر في القاهرة، ضمت تفاصيل مخيفة بدأت بنشوب الخلافات بينه وبين زوجته قبل فترة، مما استدعاها للجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى خلع ضده، وقامت المحكمة بدورها في القضاء لصالحها بالخلع، ثم أقامت دعوى نفقة للحصول على نفقتها من زوجها.

ما أن علم الزوج بأن زوجته خلعته بعد سنوات من العشرة، وأقامت ضده دعوى نفقة، حتى جلس يفكر مع شيطانه في حيله للانتقام منها، فقام بشراء زجاجة مياه نار، ثم عاد إلى المنزل يوم الواقعة، وألقى ما بها على ابنائه البالغين من العمر 17 و18 عاما، ثم أمسك بالزجاجة وتناول ما تبقى منها ليتوفى في الحال، ويصاب الأبناء بحروق خطيرة.

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التحريات: الأب تناول مياه النار

قصة عامل منشأة ناصر، تلقت عنها أجهزة مديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ أفاد بمصرع شخص وإصابة شخصين آخرين في شقة بمنطقة منشأة ناصر، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى موقع البلاغ لكشف الملابسات.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة، العثور على جثمان رجل أربعيني يرتدي كامل ملابسه، وبجواره شابين - ابنائه - في العقد الثاني من العمر وبهما حروق خطيرة، وزجاجة بها مادة حارقة، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

التحريات: خلعته زوجته وأقامت ضده نفقة

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة الزوج المتوفي، أثر خلافات بينه وبين زوجته بعدما أقامت ضده دعوى خلع وأخرى للحصول على النفقة، فقرر الانتقام منها وأحضر زجاجة مياه نار وقام بإلقائها على ابنائه ثم تناول المتبقي منها.

وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث صرحت بدفن الجثمان عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما استمعت لأقوال الزوجة واستعلمت عن الحالة الصحية للأبناء.