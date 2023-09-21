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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد| شاهد

من أجل الوصول لعمله..
من أجل الوصول لعمله.. رجل يمرعلى 600 تمساح يوميا بهذا البلد

“هل تعتقد أن تنقلاتك اليومية إلى العمل صعبة؟” بهذا السؤال بدأ رجل يدعي “ديفيد مكماهون” حديثه في مقطع فيديو أثار حالة كبيرة من الجدل، فما قصته؟

قال الرجل، الذي يعمل كمرشد سياحي في إحدى الشركات، إنه يقود سيارته عبر نهر مليء بـ 600 تمساح جائع من أجل الوصول إلى وظيفته يوميا. 

وأضاف المرشد السياحي، 36 عاما، وفقا لمقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس: “أنها تنقل عبر شمال أستراليا لأكثر من 15 عاما في بعض المناطق النائية والخطيرة في البلاد”.

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نهر التماسيح 

وشارك المرشد السياحي في الشمال الأسترالي مقطع فيديو قصيرا يظهر ما يقرب من 15 تمساحا بنهر التمساح الشرقي العظيم يراقبون سيارته.

وأوضح: “على مر السنين عبرت هذا النهر في رعب، وأسوأ عبور كان في توقيت الليل، حيث اضطررت فيها إلى عبوره بعمق عندما توقف المد قبل أن يبدأ في الاندفاع مرة أخرى”.

وتابع: “بمجرد دخولي الماء، انطفأت المصابيح الأمامية واضطررت إلى عبور النهر دون التركيز فيما حولي، لأني أعلم بالضبط ما الذي ينتظرني إذا ارتكبت خطأ”. 

 

 

 

 

 

فيديو مرشد سياحى تمساح وظيفته الخميس استراليا

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