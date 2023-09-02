تماسيح في المياه|قائد عمليات الإغارة على إيلات يروي موقفًا بطوليًا للربان محمود سعد

نعى الربان عمر عز الدين، قائد عمليات الإغارة على ميناء إيلات الإسرائيلي، الربان محمود سعد أحد أبطال عملية تدمير الحفار الإسرائيلي.

وكشف عمر عز الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، كواليس وتدمير الحفار الإسرائيلي في أبيدجان.

وأضاف عمر عز الدين: "تمت متابعة ورصد الحفار الإسرائيلي حتى وصل إلى أبيدجان في ساحل العاج وجاء التوجيه بتدميره بشكل فوري".

وتابع عمر عز الدين:"تم وضع 4 ألغام في الحفار الإسرائيلي، والربان محمود سعد كان له موقفًا بطوليًا ونزل البحر بمفرده ووضع عدد 2 لغم في جسم الحفار".

وأكمل عمر عز الدين: "تمت مراعاة تفجير الألغام في توقيت واحد، والعملية تمت بنجاح، وتم تدمير الحفار بشكل كامل"، مضيفًا: "المياه التي كان متواجدًا بها الحفار بساحل العاج، كان بها تماسيح لكن الأبطال المصريين نفذوا العملية على أكمل وجه".