أحمد موسى ناعيا الربان محمود سعد: أحد أبطال عملية تدمير الحفار الإسرائيلي

نعى الإعلامي أحمد موسى، الربان محمود سعد بطل القوات البحرية، وأحد أبطال تدمير الحفار الإسرائيلي في أبيدجان عام 1969.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المخابرات الحربية والعامة اشتغلوا على تدمير الحفار الإسرائيلي وإحنا عندنا رجالة في القوات المسلحة نفذوا هذه العملية ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كان هناك ضرورة ملحة لتدمير الحفار الإسرائيلي"، مضيفا:" إحنا عندنا رجالة وكان منهم البطل محمود سعد احد ابطال عملية تدمير الحفار الإسرائيلي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "كانت عملية تدمير الحفار الإسرائيلي صعبة جدا والحفار كان مملوك لشركة إمريكية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى: "إحنا كان عندنا المعلومة والرصد والمتابعة لتدمير الحفار الإسرائيلي".