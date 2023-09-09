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إلهام أبو الفتح
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

عالمة تكتشف وجود تمساح في معدة ثعبان عملاق بورمي | صور

عالمة تكتشف تمساح
عالمة تكتشف تمساح ذخم بمعدة ثعبان عملاق بورمي

استذكرت امرأة توصف بأنها "العالمة الأكثر إثارة في العالم" الاكتشاف المروع الذي توصلت إليه داخل ثعبان متوحش.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”،  حصلت عالمة الجيولوجيا روزي مور على عدد كبير من المتابعين على إنستجرام، وذلك بفضل مواجهاتها الشجاعة مع بعض المخلوقات الأكثر رعبا في العالم. 

ولكن الوحش المرعب الذي لا يزال عالق صورته في ذهنها، هو ثعبان بورمي يبلغ طوله 18 قدمًا و تمكن عمال المزرعة، الذين كانوا يرشون مبيدات الأعشاب، من الإمساك به  في فلوريدا إيفرجليدز وقطعوا رأسه بساطور قبل إرساله إلى المختبر.

عالمة تكتشف تمساح ذخم بمعدة ثعبان عملاق بورمي 

وفي حديثها على برنامج Juggernaut، قالت إن العمال يشتبهون في احتمال وجود شخص داخل بطن الثعبان المنتفخ الذي يبلغ طوله 18 قدمًا.

تتذكرت قائلة: "لقد أرسلوا إلى مختبري صورة وقالوا: "لقد حصلنا على هذا الثعبان، لقد قمنا بالفعل بالقتل الرحيم له ... إنه يعاني من انتفاخ كبير في المعدة".

 واوضحت العالمة انه بعد اصطياد الثعبان الضخم وقتله تم ارساله إلى مختبرها لتشريحه، لتكتشف مفاجأة مرعبه ببطن الثعبان.

في البداية، خمن العلماء أن الثعبان ربما ابتلع حيوانًا ثدييًا كبيرًا، مثل الغزلان، "حتى وصل إلى المختبر وبمجرد أن نظرنا إليه اكتشفت انه ابتلع تمساح.

عالمة تكتشف تمساح في معدة ثعبان عملاق بورمي 

كان الثعبان الضخم كبيرًا جدًا على أي من طاولات العمليات الخاصة بالفريق، لذلك قاموا بتوزيع أكياس القمامة على أرضية سقيفة كبيرة لإجراء التشريح.  

وقالت إن التماسيح يمكنها أن تحبس أنفاسها لساعات، لذا فمن المحتمل أنها لم تختنق، لكن الثعبان ضغط عليها بقوة لدرجة أن جميع الأوعية الدموية في دماغها قد تنفجر.
 

تمساح ثعبان ثعبان بورمي

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