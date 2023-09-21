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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق تخفيف آلام البطن بحيل منزلية

صدى البلد

آلام البطن لها مجموعة واسعة من الأسباب والعلاجات وقد تتطلب بعض الحالات، مثل حصوات المرارة أو التهاب الزائدة الدودية، إجراء عملية جراحية. والبعض الآخر، مثل القرحة أو الالتهابات، يمكن تخفيفها بالأدوية، وفي بعض الأحيان قد تضطر إلى المرور بنوبة من أنفلونزا المعدة أو حصوات الكلى حتى تمر.

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إذا كنت لا تعرف سبب آلام البطن، فمن المهم  البحث عنها، خاصة إذا لم يختفي من تلقاء نفسه وتذكر أنه حتى الحالات الخفيفة يمكن أن تكون خطيرة.

إذا كانت لديك فكرة جيدة  آلام البطن لديك ووجدت أنها مرتبطة بالهضم، فيمكنك البدء بمعالجة نفسك بما يلي:

راحة الأمعاء وتوقف عن الأكل، أو تناول فقط الأطعمة سهلة الهضم مثل البسكويت أو الموز.
الترطيب احرص على شرب الكثير من الماء أو تركيبة الترطيب مهم في تخفيف آلام البطن.
العلاج بالحرارة فجرب وضع زجاجة ماء دافئة أو استرخِ في الحمام.

العلاجات المنزلية فجرب عرق السوس لعلاج الغازات أو الزنجبيل لعسر الهضم أو النعناع للمساعدة على استرخاء عضلات الأمعاء وعلاج آلام البطن.

آلام البطن التهاب الزائدة الدودية أنفلونزا المعدة حصوات المرارة حصوات الكلى عسر الهضم علاج الغازات

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